Kendrick Lamar compartilha a verdade sobre a briga entre Drake e J. Cole após “exercício de 7 minutos”

Kendrick Lamar recentemente falou a verdade sobre o que todo mundo está falando, a briga entre Drake, J. Cole, e ele. Durante entrevista com Big Boy, Kendrick Lamar se abriu e disse que não tinha nada além de respeito por ambos Drake e J. Cole.

Kendrick Lamar fala a verdade sobre o que ele realmente pensa

Kendrick Lamar é indiscutivelmente o melhor no jogo do rap, enquanto outros afirmam que são os melhores, Lamar ganhou esse apelido de outros jogadores lendários no ambiente Hip Hop, no entanto, sempre há alguns que querem desafiar o campeão, e isso faz parte do jogo.

Lamar afirma que “Eu acho que o Hip Hop é um esporte, então você terá essas pequenas brigas. … Eu respeito a música deles. Eu os respeito como indivíduos e criadores.“, depois disso, Lamar acrescentou que a mídia está tentando colocar jovens negros talentosos uns contra os outros.

O que foi dito durante a chamada carne bovina?

J. Cole escreveu “For All the Dogs” e durante uma frase ele se comparou a Drake e Lamar “” Adoro quando eles discutem o MC mais difícil / É K. Dot? É Aubrey? Ou eu? / Nós, os três grandes, como se tivéssemos começado uma liga.“.

Mais tarde, na colaboração de Kendrick com Future e Metro Booming para a música “It’s Like That”, ele respondeu a J.Cole “Sim, levante-se comigo, foda-se sneak dissing / ‘First Person Shooter’, espero que eles tenham vindo com três interruptores, “ele brincou”Filho da puta, os três grandes, não, sou apenas eu.”

J. Cole respondeu com uma prévia de seu próximo álbum “Might Delete Later” especificamente na música “7-Minute Drill”, nela ele joga mais sujeira “Recebi um telefonema, dizem que alguém está zombando / Você quer um pouco atenção, vem com extensões”, canta. “Ele ainda faz shows, mas caiu como ‘Os Simpsons’ / Sua primeira merda foi clássica, sua última merda foi trágica / Sua segunda merda fez com que ele dormisse, mas eles o envenenaram / Sua terceira merda foi enorme e esse foi o seu auge / Eu estava logo atrás e só agora acertei o meu.”