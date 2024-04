Kentucky Derby Post Positions 2024: Estas são as posições para cada cavalo na corrida deste ano

Ta 150ª edição do Kentucky Derby será realizada no sábado, 4 de maio, então a emoção da primeira corrida da Tríplice Coroa começa a ser sentida no ar neste aniversário muito especial de uma das corridas mais famosas do mundo.

O evento de um quarto de milha terá início às 18h57, horário local (15h57 PT) e contará, como acontece todos os anos, com 20 competidores no portão de largada do evento de cinco milhões de dólares em Churchill Downs, três deles para a combinação vencedora de jóquei/cavalo.

Patrick Mahomes e Mattress Mack se uniram no Kentucky Derby

Como todos os anos, estão os candidatos sólidos, que começarão como favoritos para levar para casa a primeira joia da Tríplice Coroa das corridas de cavalos americanas, embora as duas últimas edições tenham sido marcadas por grandes surpresas.

Em 2022, Rich Strike venceu para surpresa de todos, enquanto em 2023 Mage também venceu a corrida quando todos estavam recorrendo a outros cavalos.

Quem estará no Kentucky Derby de 2024?

Entre os cavalos favoritos estão Fierceness, Sierra Leona, Catching Freedom, Just a Touch, Resilience e um cavalo japonês como Forever Young.

Eles são os principais favoritos e principais candidatos em Churchill Downs na corrida mais tradicional de três anos, mas parte dessa sorte que entra em jogo é a sorte do sorteio para a posição inicial.

A tradição e a história dizem que as posições internas são as melhores, pois correr próximo à grade é o caminho mais curto para a chegada, mas com 20 cavalos buscando uma posição melhor desde a largada e antes de chegar à primeira curva, com muitos solavancos e empurrando, os cavalos que correm por dentro podem levar a pior e isso pode afetar seu desempenho de forma negativa.

Por outro lado, os cavalos que vêm de fora levam menos pancadas, mas se não chegarem perto da amurada na primeira curva podem ficar totalmente abertos.

Em Kentucky, as curvas representam 40 por cento da corrida, e se um cavalo correr do lado de fora, ele terá até 25 pés a mais de deslocamento se permanecer do lado de fora em ambas as curvas, e até 150 pés se for ainda mais longe. do trilho.

Isso significa encontrar um equilíbrio entre correr por dentro e economizar distância, e o suficiente por fora para poder manobrar e manter-se afastado na reta final da corrida.

Participantes do Kentucky Derby de 2024

Aqui estão os cargos para o 150º Derby de Kentuckyjunto com as linhas de apostas uma semana antes da corrida: