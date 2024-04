Kid Cudi cancela turnê após quebrar o pé no Coachella

Cudi deu a notícia aos fãs na quarta-feira – dizendo que sua turnê mundial Insano: Engage the Rage foi cancelada para sempre enquanto ele se preparava para entrar na faca.

Ele prometeu renovar a turnê assim que recuperar a saúde, mas não tem certeza de quando isso acontecerá… aparentemente, a lesão é mais grave do que ele pensava.

O homem de 40 anos trouxe uma queda terrível no fim de semana passado, ao tentar pular do enorme palco do Coachella… e não conseguiu completar seu set, embora o festival não estivesse preparado para a dificuldade técnica e manteve a transmissão ao vivo crescendo sem ação.