Kim Kardashian beija Emma Roberts durante ‘American Horror Story’

Kim Kardashian no beijo Emma Roberts na multidão repleta de estrelas no Oscar. Quem pensaria que isso aconteceria?

Bem, aconteceu na quarta-feira no último episódio da Fox de “American Horror Story: Delicate”, estrelado por Kim e Emma.

De acordo com o programa da 12ª temporada intitulado “Little Gold Man” … Kim, uma publicitária chamada Siobhan Corbyn, está promovendo a atriz Anna Victoria Alcott interpretada por Emma para um Oscar.

Anna vai ao Oscar com Siobhan e sofre contrações dolorosas no tapete vermelho e depois na plateia no meio da cerimônia.