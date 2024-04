Kim Kardashian chia na nova campanha de trajes de banho SKIMS

Kim Kardashian está claramente pronta para o verão… esquentando as coisas com novas fotos para sua última campanha de moda praia SKIMS.

A estrela do reality show fez uma exibição escaldante nessas novas fotos que ela e sua equipe acabaram de lançar – usando um monokini sem alças com padrão de pele de cobra. Em outra foto, Kim modela um vestido frente única de pele de cobra combinando, que acentua perfeitamente suas curvas.

Kim primeiro compartilhou um vislumbre em seu próximo lançamento durante sua escapadela em Turks e Caicos com irmãs Khloé dar Kourtney. Ela usava o top triangular com estampa de cobra… enquanto Khloe usava a peça única com gola redonda no mesmo padrão.