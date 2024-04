Kim Kardashian conversa com ex-amigo de Kris Humphries no jogo do Lakers

Kim Kardashian reencontrou um cara que costumava sair com ela e seu ex-marido Chris Humphries – e mesmo depois de todo esse tempo… eles parecem muito amigáveis, especialmente na quadra.

A estrela do reality show foi ao jogo do Lakers em Los Angeles na terça à noite com sua filha, Nortee alguns amigos – e sim… ela teve um lugar na primeira fila para toda a ação… assim como o jogador de basquete que virou corretor de imóveis Pedro Cornellque se sentou ao lado de Kim em determinado momento.

Eles foram fotografados conversando e abrindo grandes sorrisos enquanto assistiam ao jogo… e é interessante considerando sua história. Se você não sabia, esses dois são muito antigos.

Pete – que também jogava basquete nos anos 2000 – costumava sair muito com Kris enquanto ele era casado por um breve período com Kim K … e até serviu como padrinho durante o casamento deles em 2011.

Há fotos de Pete e Kris (e Kim) trabalhando juntos como uma equipe na época também… então sim, ele definitivamente conhece KK – e eles claramente ainda estão em boas condições em 2024.

Não está claro se Kim e Pete saem muito hoje em dia – mas pelo menos neste desentendimento, eles foram íntimos e cordiais … certamente o suficiente para interromper isso tão publicamente quanto fizeram aqui. Desde que Kim se divorciou de Kris, não vimos muito os dois caras saindo juntos.

Eles eram bons amigos na década de 2010… mas neste momento não há evidências de que eles mantenham contato – na verdade, eles nem se seguem no Instagram. Então, aí está.

Kim, é claro, fez muito desde seu tempo com Kris… tendo se casado e se divorciado Kanye West – sem falar no acolhimento quatro crianças diferentes com ele também. Ela também acumulou um império impressionante fora da TV … então eles percorreram um longo caminho desde então.

Pete – que realmente ajudou Kim e Kris a comprar o deles primeiro berço juntos pós-casamento – continuou a trabalhar no ramo imobiliário … ele na verdade trabalha para o Grupo Oppenheim e se tornou uma espécie de estrela do reality graças a “Selling Sunset” etc.