Kim Kardashian e outras celebridades participam do Breakthrough Gala em vez do Coachella

O primeiro fim de semana do Coachella ainda está agitado, mas algumas celebridades optaram por ficar mais perto de casa… escolhendo smokings e champanhe em vez de uma festa pesada no deserto.

A décima edição anual do Breakthrough Prize Honors – conhecida em alguns círculos como “O Oscar da Ciência” – aconteceu no Academy Museum of Motion Pictures no sábado à noite e muitas das estrelas mais “sérias” de Hollywood ficaram por lá para as festividades.