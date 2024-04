Kim Kardashian perde mais de 100 mil seguidores após ‘jabs’ de Taylor Swift em seu novo álbum

O impacto de Taylor Swift na música se tornou um momento decisivo na história. A nativa da Pensilvânia cultivou uma base de fãs dedicados, conhecidos como ‘swifties’, que analisam meticulosamente cada detalhe de suas letras.

Em seu último álbum, ‘The Tortured Poets Department’, os fãs afirmam ter descoberto mensagens direcionadas a seus ex-namorados, Kim Kardashian, e até… Fernando Alonso! Este fenômeno foi apelidado de “efeito Taylor Swift” pelo Reino Unido.

Taylor Swift e Travis Kelce esquecem o mundo enquanto curtem e dançam Karma no Coachella

Taylor Swift teve conflitos bem divulgados com Kanye West, Kim Kardashianex-marido, o que impactou significativamente sua reputação.

Em resposta, o ícone pop incorporou mensagens sutis dirigidas ao influenciador em suas músicas.

Notavelmente, a faixa intitulada ‘obrigado aIMee‘ soletra habilmente ‘KIM’ quando as letras maiúsculas são organizadas juntas.

Ainda mais contundente é o golpe lírico Rápido entrega em outra música.

“Um dia, sua filha chegará em casa cantando uma música que só você e eu sabemos que é sobre você”, dizia a letra.

Os fãs de Kim Kardashian notaram

Desde o lançamento do álbum, Kim KardashianAs redes sociais de foram inundadas com comentários referenciando “obrigado, aimee”, coincidindo com uma perda notável de seguidores – 120.000 e aumentando, a uma taxa de 40.000 por dia.

Rápidoas músicas de também contêm referências indiretas a seus ex-namorados e figuras inesperadas como Fernando Alonso. Em ‘I Can Fix Him’, ela reflete sobre seu desejo de se casar Joe Alwyn com letras como: “Você jurou que me amava, mas onde estavam as pistas? Morri no altar esperando a prova.”

Além disso, os fãs especulam que RápidoA música ‘imgonnagetyouback’ inclui uma mensagem velada destinada a Fernando Alonso: “Sou um Aston Martin que você dirigiu direto para a vala.” Notavelmente, Alonso reconheceu essa conjectura ‘curtindo’ uma postagem discutindo a interpretação.

Taylor SwiftA capacidade da artista de tecer narrativas pessoais e referências subtis na sua música continua a cativar o público e a provocar especulações generalizadas, reforçando o seu estatuto como fenómeno cultural com impacto de longo alcance.