Kim Kardashian posta foto com Frenemy Karlie Kloss, de Taylor Swift

Kim Kardashian postou uma foto com um dos Taylor SwiftSeus famosos amigos – ninguém menos que Karlie Klossque deixou de ser bom amigo do Swiftster anos atrás… interessante.

A estrela do reality postou uma selfie que apresentava ela mesma, Karlie, Khloé e na revista W Sara Moonves … que estavam todos aconchegados com esse cara chamado Derek Blasberg … apenas mais uma socialite. Era o aniversário dele e as meninas daqui se reuniram para ajudá-lo a marcar a data.

Pode parecer NBD à primeira vista, mas considerando a história aqui entre Kim, Karlie e Taylor – que recentemente deu uma nova chance a Kim K – você tem que ler nas entrelinhas.

O fato é que… Karlie e Kim são conhecidos por não se darem muito bem com Tay Tay atualmente – Kim é um acéfalo, obviamente… mas Karlie na verdade costumava ser amigo íntimo de T-Swift uma vez. … isto é, até que não estivessem.

Tudo isso remonta a cerca de 2018, quando eles tiveram algum tipo de desentendimento – o que parecia estar relacionado ao fato de Karlie sair com um ex-inimigo de Taylor. Katy Perry … isso depois de ser super próxima de Taylor em meados da década de 2010, quando ela corria regularmente em seu time.

Claro, desde então… Katy ficou legal com Taylor novamente – e até vimos Karlie ir a um dos shows de Taylor ano passado… então é difícil dizer se o relacionamento deles ainda está gelado ou não neste momento.

Ainda assim, o fato de Kim definitivamente não ser legal com Taylor e ter se esforçado para lançar essa foto no meio de sua nova rivalidade com T-Swift certamente levanta algumas sobrancelhas.

Como você sabe … Taylor deu nova vida à sua briga de anos com Kim, subliminarmente rotulando-a de valentona em uma de suas novas faixas – que remonta a toda a saga “Famosa”.

Kim não disse nada sobre isso explicitamente desde que o novo álbum de Taylor foi lançado na semana passada – mas isso pode ser interpretado como um golpe sutil no arquiinimigo… com a mensagem possivelmente sendo: Estou com sua antiga melhor amiga, Taylor. Pegue isso!