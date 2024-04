Kim Kardashian retorna à Casa Branca para reforma da justiça criminal

Kim Kardashian voltou à Casa Branca para defender a reforma da justiça criminal – só que aqui, foi com Biden do acampamento… provando que ela é leal à causa, e não a qualquer partido.

A estrela do reality show – que tem usado regularmente sua plataforma para defender isso – reuniu-se com o vice-presidente Kamala Harris Quinta-feira para uma mesa redonda depois que POTUS concedeu clemência a 16 pessoas anteriormente condenadas por delitos não violentos de drogas.

Enquanto Kim conversava com o Veep e alguns dos indivíduos perdoados, ela deixou claro que sua única agenda era defender a reforma penitenciária, não importa quem estivesse no cargo… e agradeceu aos indivíduos recentemente divulgados por compartilharem suas histórias e colocarem um holofote é o problema.

Kim até mencionou as suas visitas anteriores à Casa Branca e o que aprendeu com essas experiências… e como todos sabemos, isso aconteceu enquanto Donald Trump dirigia as coisas.