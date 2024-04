Kim Kardashian tenta chamar a atenção de Kanye West vestindo-se como Bianca Censori

Tele camaleônico Kim Kardashian mudou seu visual novamente – e alguns estão dizendo que a mulher de 43 anos adaptou esse visual para se adequar ao gosto de seu ex mais famoso.

No novo Instagram fotos, Kardashian estreou um visual todo preto que atraiu comparações imediatas com o modelo australiano Censores Bianca — mais conhecido como Kanye Westparceiro de, com quem o rapper começou a namorar após a dissolução de seu casamento de oito anos com Kardashian. Os fãs comentaram sobre as semelhanças com Censores nas novas fotos de Kardashian em comentários que certamente deixarão a estrela do reality show um pouco desconfortável.

Uma mudança estilística suspeita?

O quarteto de novas fotos de Kardashian – publicadas no Instagram na segunda-feira – mostra a socialite com pouca iluminação e vestindo uma roupa toda preta, ostentando cabelos rosa descoloridos e poses sedutoras. Isso atraiu comparações instantâneas com Censori, que esteve com Oeste desde 2022 e tem recebido atenção por seu brilho gelado – bem como por suas roupas angulares.

Os seguidores de Kardashian no Instagram iniciaram a conversa imediatamente, chamando o novo visual ousado de “direto do manual de Censori”. Outro chegou ao ponto de dizer Kim e Kanye “ainda nos amamos, e isso fica evidente.”

Kardashian e Censori parecem ter respeitado um ao outro durante raras aparições públicas juntos. Os dois foram fotografados um ao lado do outro no “Abutres 2“festa de audição em São Franciscoantes da mais recente colaboração entre West e seu colega rapper Sinal de Ty Dollacom lançamento previsto para 3 de maio. Mas está aberto ao debate se a nova roupa deslumbrante de Kardashian é também respeitosa com a nova paixão de seu ex.