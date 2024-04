Kim Kardashian usa biquíni nas férias com as irmãs e faz comparação com Bianca

Kim Kardashianestá levando “sóis para fora, pães para fora” a sério … expondo tudo em um biquíni minúsculo durante as férias com Kourtney dar Khloé – e fazendo comparações com Bianca Censori.

O trio totalmente gostoso foi às praias de Turks e Caicos… e Kim não perdeu tempo em tirar a roupa, colocar um chapéu de cowboy e pular na água fria.

Basta dar uma olhada nas fotos… Kim está tomando sol enquanto dá investidas profundas na praia – com Kourtney na areia ao lado dela, se bronzeando.

Khloe optou por um visual um pouco mais conservador, vestindo um maiô … embora não parecesse cobrir nem um pouco suas costas.

O grupo está claramente gostando de seu R&R… e Kim até postou fotos panorâmicas da costa perto do pôr do sol – incluindo algumas onde ela vestiu um sutiã esportivo branco.

Todas as roupas minúsculas fazem algumas pessoas pensarem no ex dela Kanye WestA nova dama ama Bianca Censori… e, toda ela roupas ousadas.

Acompanhamos de perto a evolução da moda… desde cobrir-se apenas com um travesseiro na Itália até exibindo sua vagina em Paris, Bianca foi totalmente além dos limites com seus looks.