Kim Mulkey elogia Angel Reese após anúncio do Draft da WNBA: Continue desenvolvendo o jogo

LSU treinador principal Kim Mulkey fui ao Instagram para elogiar Anjo Reese depois que a atacante anunciou sua decisão de se tornar profissional, encerrando as especulações sobre seu futuro na LSU. Mulkey compartilhou uma colagem de fotos com Reesereconhecendo suas conquistas.

“Campeão Nacional. Em breve formado pela @LSU. Inspirou inúmeras pessoas, jovens e velhas,” Mulkey escreveu junto com um emoji de cheque verde após cada frase.

“Continue desenvolvendo o jogo @angelreese10. #ForeverLSU.”

A conta do Instagram de basquete feminino da LSU também agradeceu Reese por suas contribuições ao programa, enquanto Mulkey republicou um rolo de destaque da LSU apresentando Reese.

Anunciou que ela se declarará para o Draft

Reese junta-se a uma turma de draft da WNBA altamente aguardada ao lado Caitlin Clark. Seu anúncio seguiu a eliminação da LSU da Elite Oito por Clarkdo time de Iowa, um jogo que estabeleceu recordes de audiência de esportes universitários femininos.

“Fiz tudo o que queria na faculdade” Reese disse à Vogue.

“Ganhei um campeonato nacional, consegui [Southeastern Conference] Jogador do Ano [in the 2023-24 season]Eu fui um All-American.

“Meu objetivo final é ser um profissional – e ser um dos maiores jogadores de basquete de todos os tempos. Sinto que estou pronto.”

Reese desempenhou um papel fundamental na vitória da LSU no campeonato nacional de 2023 e, apesar das dificuldades, teve estatísticas impressionantes em sua última temporada, com média de 18,6 pontos e 13,4 rebotes por jogo, com 27 duplas em 33 jogos.

“Eu realmente não consigo me defender”, disse ela na entrevista coletiva após o jogo contra Iowa.

“Tenho ótimos companheiros de equipe. Tenho um ótimo sistema de apoio. Tenho minha cidade natal. Tenho minha família que me defende.

“Eu realmente não consigo falar sobre as coisas só porque tento ignorar e apenas tento permanecer forte… Eu ainda sentaria aqui e diria: ‘Sou eu assumidamente.’ Vou sempre deixar essa marca e ser quem eu sou e permanecer firme nisso.

“As garotinhas que me admiram, espero que eu lhes dê algum tipo de inspiração… Continuem sendo quem vocês são.”