Kim Mulkey insatisfeita com a saída de Hailey Van Lith da LSU, mas tem feedback honesto

Ta poeira finalmente assentou Hailey van Litha decisão de deixar a LSU depois de anunciar sua saída chocante há duas semanas, e agora o treinador dos Tigers Kim Mulkey abordou sua saída.

Nenhum De Lith nem o programa havia falado sobre a mudança até quinta-feira, quando Mulkey falou sobre a saída de seu armador no evento de comemoração de final de temporada do time,

Van Lith ainda não anunciou publicamente sua saída da LSU, mas a notícia foi confirmada por Mulkey, que explicou por que ela sentiu que precisava sair do programa em vez de se declarar para o Draft da WNBA como outras estrelas Caitlin Clark e Anjo Reese.

“Suas aspirações eram ser convocadas este ano”, disse Mulkey, por NOLA.com. “E ela percebeu: ‘Preciso de mais um ano e preciso voltar para um lugar onde possa relaxar e voltar à minha posição normal.

“E o que você faz? Você a abraça e lhe deseja boa sorte.”

O que vem a seguir para Hailey van Lith?

Esta não é a primeira vez que Van Lith entra no portal. Ela causou um rebuliço quando saiu Louisville juntar-se LSU antes da temporada passada, provando que ela não tem medo de tomar decisões difíceis para avançar em sua carreira.

A única temporada de Van Lith em Baton Rouge foi desafiadora para o armador, que experimentou o sucesso em Louisville no segundo ano e alcançou o estrelato como futuro WNBA cliente potencial com média de 19,7. Mas Van Lith, de 21 anos, viu uma queda em sua pontuação depois de mudar de posição, com média de apenas 11,2 pontos por jogo com LSU.

De acordo com o canal The Next, Van Lith tem uma visita agendada ao estado do Mississippi no sábado, que é a primeira visita conhecida de Van Lith na viagem de recrutamento enquanto ela avalia seu próximo passo. Treinador de buldogues Sam Purcell treinou Van Lith quando ambos estavam em Louisville de 2020-22, antes de sua transferência para a LSU na temporada passada, e pode ser que ela sinta que um reencontro é necessário para redescobrir sua melhor forma.