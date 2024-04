Kim Zolciak dispara de volta aos críticos de ‘RIP’ Kroy Post, ela está cansada de besteira

Kim Zolciak superou todas as mentiras e acusações após sua postagem “RIP” clickbait … dizendo que não era sobre seu marido distante Kroy Biermann morrendo, mas na verdade sobre a morte de seu relacionamento.

A estrela de ‘RHOA’ manteve o trem do drama funcionando … compartilhando outra postagem em preto e branco IG com Kroy e desabafando na legenda: “TODOS OS DIAS é sempre algo novo. Estou cansado de tantas besteiras sendo jogadas em meu caminho. Então você quero saber ‘o que morreu?’ Aqui está a verdade…”

Kim pediu a todos que acessassem o link em sua biografia, que redirecionava para um site que claramente a paga pelos cliques, onde os usuários leem sua defesa… “Usei uma foto de nós dois e disse #RIP – e, francamente, o fim do meu relacionamento foi como uma espécie de morte, então #RIP para isso.”

KZ acrescentou que o antigo artigo de 2023 vinculado à postagem “RIP” novamente não tinha nada a ver com Kroy mordendo a poeira… em vez disso, foi uma “homenagem a muitos que perdemos no ano passado” – E, de acordo com Kim , a perda de seu casamento se qualifica.