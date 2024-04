King Combs, filho de Diddy, processado por agressão sexual durante festa no iate de 2022

Diddyfilho Pentes “Rei” Cristãosestá sendo processado por agressão sexual, e a suposta vítima afirma ter gravações de áudio dele forçando-a durante uma festa no iate… e outro acusador, Rodney Jonestambém está envolvido nisso.

Grace O’Marcaigh acaba de entrar com uma ação contra King em Los Angeles, alegando que ela estava trabalhando como comissária de bordo em um iate que ela afirma que o próprio Diddy fretou alguns dias antes da véspera de Ano Novo em 2022.

No processo, O’Marcaigh alegou que ela estava fazendo seu trabalho durante a festa – que ela afirma ter sido anunciada como uma excursão familiar – e King apareceu, após o que ela afirma que ele imediatamente ficou obcecado por ela, de forma desconfortável.

Ela alega que King a fez tomar uma dose de bebida alcoólica e afirma que imediatamente suspeitou que fosse enriquecida… mas, apesar disso, ela foi capaz de dizer a ele para sair de cima dela e deixá-la em paz. Ela afirma que King estava tentando beijá-la e apalpá-la, apesar de seus protestos.

O processo de O’Marcaigh pretende descrever gravações de áudio do que ela afirma retratar ela dizendo a King que não está interessada em sexo com ele e tentando fugir dele enquanto eles estavam juntos em um estúdio no iate. Eventualmente, ela diz que conseguiu fugir – mas afirma que King insistiu que ela encontrasse um lugar para dormir, então ela diz que o levou ao teatro.

Uma vez lá, O’Marcaigh afirma que King a encurralou novamente e tentou forçá-la a fazer sexo oral nele – mas ela diz que lutou contra ele e inclui nos documentos fotos de seu antebraço, que ela afirma ter sido machucado na briga. .

Eventualmente, O’Marcaigh diz que conseguiu escapar… mas afirma ter sofrido mental e emocionalmente desde então. Aliás, ela afirma que Rodney Jones – o ex-produtor musical contratado por Diddy, que também está processando Diddy – estava envolvido nesta festa no iate, e ela está sendo estuprada por Tyrone Blackburn, o mesmo advogado que abriu o processo de Rodney.

Diddy também é citado como réu neste processo… acusado de ser responsável pelo fretamento do iate. O’Marcaigh também afirma ter testemunhado Diddy a bordo com mulheres que ela chama de “trabalhadoras do sexo” … e que Diddy se expôs a Yung Miami enquanto eles jogavam “Careesha Please”. Curiosamente, ela diz que tudo estava sendo gravado por uma equipe de filmagem do Hulu.

O’Marcaigh está processando Diddy, especificamente, por ajudar e encorajar King na suposta agressão.

A apresentação do processo de O’Marcaigh por Blackburn ocorre dois dias depois que ele próprio entrou em problemas legais. Ele terá que comparecer ao Comitê de Reclamações do sistema judicial federal de Nova York por apresentar indevidamente casos no tribunal federal “para atrair a atenção da mídia, envergonhar os réus com alegações obscenas e pressionar os réus a chegarem a um acordo rapidamente”. O pior cenário é que o Comitê poderia recomendar que ele fosse expulso.