KISS vende catálogo, nome e semelhança para empresa de hologramas por US$ 300 milhões

O KISS acabou de vender todo o seu catálogo musical – sem mencionar toda a sua imagem – para uma empresa que faz shows de hologramas para artistas musicais lendários… e eles fizeram isso por um bom dinheiro.

A icônica banda de rock fechou um acordo com a Pophouse Entertainment, vendendo não apenas sua música, mas também seu nome e imagem por incríveis US$ 300 milhões. Aliás, esta é a mesma empresa com a qual eles já estavam programados para fazer uma residência completa de avatar digital.

A Pophouse também é a mesma empresa que faz aqueles shows de holograma do ABBA – e como dissemos, o KISS já está se unindo a eles de qualquer maneira… então essa mudança faz sentido.

O CEO da empresa diz … “O Kiss vendeu mais de 100 milhões de discos em todo o mundo e ao longo de sua carreira de 50 anos continuou a expandir os limites da cultura popular. As personalidades enigmáticas da banda, os atributos incomparáveis ​​​​da banda e as imagens icônicas fizeram deles um força cultural e um ato lendário com apelo multigeracional.”

Ele também prometeu salvaguardar o legado do KISS… enquanto dava nova vida aos seus personagens.

O preço do KISS está em parte com outras bandas de rock legado que venderam seus catálogos ultimamente, incluindo Bob Dylan dar Bruce Springsteen … embora alguns catálogos tenham sido vendidos por valores mais elevados do que outros.