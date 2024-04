Klay Thompson se recusa a falar sobre seu futuro; ele ficará no Golden State?

Tele Golden State Warriors foram eliminados no torneio Play-In após perder para o Sacramento Kings 118-94 na última terça-feira. Após a derrota, surgiram questões sobre o futuro da franquia, e peças essenciais de sua dinastia podem deixar o time na entressafra.

Stephen Curry recebe uma surpresa deliciosa após a saída dos Warriors do NBA Play-in

Klay Thompson, a outra metade dos ‘Splash Brotherstornou-se um agente livre irrestrito após o Eliminação dos Warriors contra os Kings e provavelmente está saindo da Bay Area. Porém, Klay não quer falar sobre o assunto, pelo menos não por enquanto.

Klay não quer falar sobre o futuro

Ao conversar com os repórteres, Klay Thompson evitou a questão sobre seu futuro e se permanecerá no Golden State Warriors ou assinará em outro lugar, de acordo com o The New York Post.

Considerando que é 17 de abril, não acho que precise girar tão rapidamente. Quando é a agência gratuita? 1º de julho? Sim, tenho algum tempo. Eu tenho algum tempo. (Meu futuro com o Golden State) parece obviamente bastante desconhecido. Vocês querem falar primeiro sobre a temporada ou sobre o futuro? Klay Thompson

Thompson teve uma carreira notável no Golden State Warriors, vencendo quatro campeonatos da NBA, sendo selecionado para o All-Star cinco vezes e ganhando duas honras do All-NBA Third Team. Ele também ganhou medalhas de ouro com a seleção dos Estados Unidos na Copa do Mundo de 2014 e nas Olimpíadas de 2016.

Ele é amplamente considerado um dos maiores arremessadores de três pontos de todos os tempos, com médias de carreira de 19,5 pontos, 3,5 rebotes e 2,3 assistências por jogo.