Kourtney Kardashian bebe seu próprio leite materno para curar doenças

A estrela do reality show lançou a bomba do bem-estar em suas histórias do IG na quarta-feira, revelando que ela “derrubou um copo de leite materno” porque se sentiu mal – tudo isso enquanto mostrava um sinal de positivo em sua selfie para sinalizar que o remédio não convencional é um vencedor.

O resto do clã Kardashian também se agarrou a tudo isso – Kim Kardashian ficou famoso por tomar um gole de leite de Kourt em um episódio retrógrado de 2013 de ‘KUWTK’, dizendo que tinha gosto de leite de soja com baunilha em sua crítica.

Khloé também entrou na ação do BM… uma vez negociando com Scott Disick para provar o leite materno de Kourt, aumentando o preço de US$ 100 para US$ 400. Outra vez, Khloe até brincou sobre Kourtney ficar excitada com o bombeamento – e a inexpressiva Kourt respondeu: “Totalmente”.