Kris Bryant fala sobre as ameaças de morte que recebeu desde que ingressou nas Montanhas Rochosas do Colorado

Kris Bryant transição para o Montanhas Rochosas do Colorado não tem sido fácil. O antigo Filhotes de Chicago A estrela enfrentou uma enxurrada de críticas e, surpreendentemente, ameaças de morte de fãs após uma série de performances decepcionantes.

Em sua primeira temporada com o Montanhas rochosas, Bryant os números têm sido desanimadores. Ele acertou apenas cinco home runs em 22 jogos e valeu apenas 0,6 WAR. A última temporada não foi melhor, já que ele cortou 0,233/0,313/0,367 com 10 home run em 80 jogos, valendo -1,3 WAR. Essas performances levantaram questões sobre o Montanhas rochosas’ decisão de contratá-lo para um contrato de sete anos no valor de US$ 182 milhões.

As críticas chegaram ao auge durante um jogo recente contra o Raios de Tampa Bay. Após rebater com um corredor em posição de pontuação Bryant foi fortemente vaiado pelo Montanhas rochosas multidão. Apesar de acertar um home run de duas corridas na oitava entrada para ampliar a liderança, Bryant enfrentou mais vaias depois de rebater novamente no nono, com a multidão aparentemente esquecendo seu heroísmo anterior.

Toda a loucura que o beisebol pode proporcionar

Depois do jogo, Bryant revelou que recebeu ameaças de morte e mensagens de ódio. “Eu já passei por tudo – ameaças de mortemate-se… toda a loucura que esse jogo vai causar”, Bryant disse. “É exatamente sobre isso que tenho tentado conversar com esses jovens. É preciso coragem para continuar aparecendo.”

“Isso vai fazer de você um pessoa melhor no final de sua carreira. É algo que poderei ensinar aos meus filhos durante as adversidades: como você reage a isso. E você só precisa continuar”, Bryant estressado.

Bryant não é quem desiste

Bryant lutas têm sido particularmente difíceis devido à sua carreira estelar com o Filhotes. Ele foi selecionado como a segunda escolha geral no Draft da MLB de 2013 e se tornou o Jogador do Ano da Liga Menor de 2014, o Novato do Ano da NL de 2015 e o MVP da NL de 2016. Ele é quatro vezes All-Star e desempenhou um papel fundamental na temporada de 2016 dos Cubs. Série Mundial ganhar.

Apesar dos desafios que enfrenta, Bryant continua determinado a ter sucesso. “Eu quero jogar bem. Isso é quem eu sou e tudo que faço”, Bryant disse. “Se você me jogar no Banco Imobiliário, vou querer vencer você.”