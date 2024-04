Kristin Cavallari está aberta para ter filhos com seu novo namorado, Mark Estes

Vamos ser honestos com Kristin Cavallari

Cristina Cavallari pode ser uma nova mãe no futuro – pelo menos é o que ela está dizendo… porque o namorado dela quer ter filhos.

A estrela do reality explicou sobre ela “Sejamos honestos” podcast que seu namorado de 24 anos, Marcos Estes tem como objetivo ser pai – e por causa disso, ela está refletindo sobre a possibilidade de ter outro filho com ele, presumindo que tudo dê certo.

Até agora, parece que Kristin – que atualmente tem 37 anos – pode estar inclinada a expandir sua ninhada… mesmo brincando com seu co-apresentador, seu futuro filho poderia se tornar tão famoso que seria sua passagem só de ida para a aposentadoria. .porque o garoto seria muito bonito.

Brincadeiras à parte, KC está pensando seriamente no assunto… dizendo que seus outros três filhos – Camden11, Jaxon9 e Saylor, 8 anos – têm idade suficiente para ajudar com um novo bebê. Aliás, ela divide esses três filhos com o ex-marido, Jay Cutler.