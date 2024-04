Kroy Biermann revela gastos de Kim Zolciak enquanto evita revelar finanças

Kroy Biermann o drama do divórcio com Kim Zolciak está passando por uma nova fase difícil – ele afirma que ela está demorando a entregar documentos financeiros importantes, então agora ele está simplesmente expondo ele mesmo seus supostos gastos.

Nos documentos de Kroy, ele anexou uma planilha desses hábitos de consumo durante o casamento – e afirma que ela gastou mais de US $ 600 mil de 2016 a 2023 … principalmente em equipamentos chiques de Neiman Marcus, Saks Fifth Ave, Chanel, Versace e Agente Provocador.

Kroy também alega que Kim cresceu na loteria e no bitcoin, perdendo robustos US$ 161.912,87 em 2021 e outros US$ 65.966,95 em 2022.

Com o preço caiu duas vezes já, caindo da cotação inicial de US$ 6 milhões para US$ 4,5 milhões, parece que eles estão ansiosos para se livrar do fardo.