Kurt Cobain com Courtney Love em fotos inéditas 30 anos após a morte

Já se passaram exatamente 30 anos desde que perdemos Kurt Cobain – e mesmo depois de todo esse tempo, há algumas fotos do falecido roqueiro que você não viu… incluindo essas com Courtney Amor .

Para marcar 3 décadas desde sua morte, marido e mulher chamados Constança Hansen dar Russel Pavão – que formam a dupla de fotógrafos conhecida como Guzman – lançaram um novo conjunto de imagens capturando a lenda do Nirvana nas alegrias simples da vida cotidiana com sua então esposa.

As imagens são do icônico ensaio fotográfico “Family Values” de 1992 para a Spin! revista, onde apenas 5 imagens – incluindo algumas com sua filha de 5 semanas Feijão Francês – foram usados ​​dos 100 levados. Agora, vamos dar uma olhada em todo o resto… e eles são fascinantes.