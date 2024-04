Kyle Juszczyk e esposa do 49ers mostram apoio inabalável a Caitlin Clark

EUuma demonstração sincera de apoio Caitlin Clarko Hawkeyes de Iowa‘guarda destacado, São Francisco 49ers volta completa Kyle Juszczyk e sua esposa, Kristin, recorreram às redes sociais para mostrar seu apoio antes do confronto crítico do time na Final Four contra o Huskies UConn que garantiu seu ingresso para a final.

Kristin Juszczyk compartilhou um vídeo cativante sobre ela Instagram página na sexta-feira, revelando-a vestindo uma jaqueta branca recém-projetada estampada com A imagem de Clark em ação. A jaqueta, uma criação especial para a Final Four, traz a mensagem fortalecedora: “Isso nunca foi um tiro no escuro“, simbolizando a jornada e as conquistas notáveis ​​de Clark. Ao lado de Kristin, Kyle Juszczyk foi apresentado vestindo um colete personalizado com tema Clark, ecoando as cores preto, branco e dourado, em uma demonstração de solidariedade e admiração pela estrela universitária.

Este ato de apoio não é o primeiro gesto de encorajamento dos Juszczyks para com Clark. Seguindo Caitlin Clarkdesempenho recorde em março, quando ela se tornou a Líder de pontuação feminina da NCAA durante um jogo contra o Ohio State, Kristin já havia enviado a Clark um colete personalizado. O colete celebrou as conquistas marcantes de Clark, incluindo se tornar o líder de todos os tempos de Iowa em pontos, assistências, arremessos de 3 pontos e gols marcados, conforme relatado por ESPN.com.

A última chance de Caitlin Clark em um campeonato nacional

Caitlin Clarkagora em seu último ano, tem a missão de encerrar sua ilustre carreira universitária com um Campeonato Nacional. A temporada passada ofereceu a Clark e Iowa uma oportunidade de ouro, mas suas aspirações foram interrompidas pela Tigres da LSU no Torneio da NCAA final. Este ano, porém, os Hawkeyes se vingaram dos Tigers e agora estão prontos para acertar contas com os Huskies, que já os haviam eliminado do torneio em um encontro anterior.

Enquanto Iowa se prepara para um dos jogos mais importantes da temporada o apoio dos Juszczyks destaca a admiração generalizada por O talento de Caitlin Clark e determinação. Com os olhos postos na vitória, a última aparição de Clark na faculdade está prestes a ser uma prova de seu legado e do espírito coletivo daqueles que estão por trás dela.