Kylie Kelce comemora seu sexto aniversário de casamento com Jason Kelce: O que eles fizeram?

Kylie e Jason Kelce ambos são pessoas de sucesso por direito próprio, mas também organizaram um casamento de sucesso que já dura seis anos, enquanto o WAG e a ex-estrela da NFL comemoravam seu aniversário, mas o que eles fizeram?

O aniversário aconteceu no domingo, 14 de abril, e marcou mais um ano de sucesso para o antigo Filadélfia Eagles estrela e sua esposa, e ela marcou a ocasião com uma linda postagem online para todos os seus seguidores e fãs verem.

Travis Kelce surpreende seu irmão com um vídeo engraçado de quando eles eram criançasTikTok

“Seis anos desde que dissemos ‘sim'” Kylie Kelce postado no Instagram, acompanhado de uma foto deles do casamento em filtro preto e branco, com “4.14.18” marcando a data.

Outra foto também compartilhou a cadela da dupla, Winnie, que morreu recentemente com uma guirlanda no pescoço na celebração ao ar livre enquanto ela legendava a imagem, “com a florista mais fofa de todos os tempos”.

Eles se casaram apenas dois meses depois que Kelce derrotou o Patriotas da Nova Inglaterra no Super Bowl, e eles se casaram no Logan Hotel, na Filadélfia.

Kylie estava com medo de se casar

Apesar da dupla estar muito feliz e ter três filhos juntos, Kylie revelou que ficou realmente apavorada em seu casamento, pois teve que ser apresentada entre todos os familiares, amigos e outros convidados.

“Eu sei pessoalmente que minha lembrança favorita do casamento é quando eu estava me preparando para subir ao altar”, disse Kylie à People. “Fiquei apavorado não porque estava prestes a me casar, mas porque todo mundo ficaria olhando para mim.

“Assim que nosso planejador de casamento abriu a porta e eu pude ver Jason, foi como se todas as preocupações tivessem desaparecido. Então eu pensei, ‘Oh, eu só preciso chegar até ele. Eu posso fazer isso’.”