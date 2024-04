Kylie Kelce diz que testemunhar o romance entre Travis Kelce e Taylor Swift foi “incrível”

Kylie Kelceesposa de aposentado Águias Centro Jason Kelce e cunhada para Chefes de Kansas City extremidade apertada Travis Kelcerecentemente compartilhou seus pensamentos sobre o relacionamento entre Travis e estrela pop Taylor Swift. Apesar dos rumores de constrangimento, Kylie descreveu ver sua história de amor se desenrolar como “incrível” para sua família.

Durante uma aparição em “Hoje,” Kylie manifestou o seu apoio Travisafirmando, “No final das contas, se Trav estiver feliz, estaremos felizes.” Ela também mencionou que foi um prazer torcer por Travisdentro e fora do campo, e que todo o Kelce a família está animada por ele.

Estamos sempre torcendo pelo tio Trav, é uma delícia poder fazer isso dentro e fora de campo, mas tem sido incrível. Kylie Kelce.

Travis e Taylor’s relacionamento se tornou público durante o verão e tem sido um tema quente durante todo o NFL fora de temporada. Taylor’s presença em Chefes jogos, inclusive durante a pós-temporada e Super Bowl vitória, atraiu atenção significativa.

Kylie está orgulhosa do impacto de Jason em sua comunidade

Jason Kelceque recentemente se aposentou após 13 NFL temporadas, tem sido uma figura chave no Filadélfia comunidade. Kylie espera que suas filhas compreendam o impacto que seu pai teve na cidade, destacando seu compromisso com a caridade e seu amor pelas pessoas com quem trabalhou.

Enquanto Jasão a futura carreira é incerta, tem havido especulações sobre sua transição para a radiodifusão. ESPN está supostamente interessado em Jasão para um papel potencial em seu “Segunda à noite futebol” programação, entre outras redes.

Quando questionado sobre Jasão potencial carreira de radiodifusão, Kylie disse, “Nada está fora de questão.” O Kelce família está ansiosa para apoiar Travis e Jasão em seus empreendimentos futuros, seja em campo ou na cabine de transmissão.