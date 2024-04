Kyrie Irving descarta comparações com Stephen Curry: ‘Não é uma batalha entre nós’

euNa sexta-feira, tivemos um jogo dramático entre o Dallas Mavericks e a Guerreiros do Golden State com Kyrie Irving aparecendo para um desempenho estelar contra Stephen Curry. Embora a estrela do Warriors tivesse melhores estatísticas no final do jogo, Irving foi quem conquistou a vitória. Após o jogo, Kyrie foi questionado sobre a competição que acontecia entre ele e Curry. Ao longo dos anos, esses dois armadores têm estado entre as pessoas mais divertidas de se assistir na liga. Um ganhou quatro campeonatos, enquanto o outro ganhou um contra ele em 2016, com uma chance de vitória histórica incluída. Mas para Irving, falar sobre Curry significa que ele não tem nada além de respeito por um de seus colegas.

A campainha inprotegida de Kyrie Irving fez Luka Doncic pensar que ele estava sonhando

Kyrie Irving fala sobre sua ‘rivalidade’ com Stephen Curry

Apesar de terem estilos muito diferentes, Kyrie Irving e Stephen Curry representaram o mais alto padrão possível que um armador pode trazer para o jogo. Embora a estrela dos Warriors tenha feito mais sucesso, decidir qual deles você mais gosta é uma questão de gosto. Mas Kyrie Irving realmente não presta atenção a comparações. Tudo o que ele quer é dar flores a Curry porque ele as merece. Depois do jogo, foi isso que Kyrie disse sobre Steph: “Quer dizer, não é uma batalha cara a cara entre mim e Steph, cara, por mais que os fãs façam. . Provavelmente continuará até que ele se aposente ou eu me aposente.”

Ele acrescentou: Sabe, é só comparação, ele é armador, eu sou armador. Ele ganhou quatro campeonatos, eu ganhei um. Jogamos um contra o outro nas finais algumas vezes. Ele tem um histórico de vitórias. Para mim, apenas mostro respeito pelos caras assim. Ele (Curry) trabalhou muito em nossa liga. Ele estabeleceu o padrão para muitos de nós, armadores, de onde queremos estar. Você sabe, ainda estamos perseguindo o legado dele… É inevitável, como competidor, querer jogar bem contra alguém assim. Ele tira o melhor de você. Ele vai entrar e fazer suas coisas de Steph Curry, ele vai impressionar a multidão… Para mim, eu apenas tento pegar alguns dos pontos fortes dele que ele faz bem e incorporar no meu jogo. E tenho certeza que ele tirou coisas de mim. Nós apenas aprendemos um com o outro. Apenas esse respeito mútuo.”