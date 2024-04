Lakers corrige erros de digitação na estátua de Kobe antes do último jogo em casa da temporada regular

Ta estátua de Kobe Bryant fora Arena Crypto.com No centro Os anjos foi finalmente corrigido, bem a tempo para o último jogo em casa do Los Angeles Lakers na temporada.

Estátua de Kobe Bryant inaugurada pelo Los Angeles LakersTwitter

Revelado em Fevereiroa estátua de bronze de 19 pés rapidamente se tornou um local querido para Lakers fãs para comemorar a falecida lenda do basquete.

No entanto, observadores atentos foram rápidos em apontar vários erros no monumento, incluindo nomes com erros ortográficos e um erro de formatação no Bryant realizações na carreira.

Entre os erros estavam erros ortográficos de José Calderón e Do Wafer nomes, junto com um erro de digitação na frase “Decisão do treinador.”

Até Bryant assinatura, inicialmente lendo “Kobe 24,” foi corrigido para simplesmente “Kobe” para combinar com a representação de seu Camisa nº 8 do Lakers na estátua.

Abordando a situação, o Lakers A organização garantiu prontamente ao público que as correções seriam feitas.

“Estamos cientes disso há algumas semanas e já estamos trabalhando para que isso seja corrigido em breve”. eles afirmaram através da Associated Press.

Fiéis à sua palavra, as correcções foram concluídas a tempo para o Lakers’ final em casa da temporada regular contra o Golden State Warriors.

Torcedores do Lakers ainda esperam por mais duas estátuas de Bryant

A revelação do Bryant estátua no início do ano foi um momento comovente para Lakers fãs e a comunidade do basquete em geral.

Os participantes da cerimônia especial incluíram jogadores atuais e antigos da NBA, com discursos sinceros proferidos por luminares como Phil Jackson, Derek Fishere Vanessa Bryant, Kobe viúva.

Olhando para frente, o Lakers temos planos para duas estátuas adicionais em homenagem a Bryant, uma apresentando-o em seu icônico Camisa nº 24 e outro em homenagem à filha Giannaque morreu tragicamente ao lado dele no acidente de helicóptero em 2020.

No entanto, os detalhes sobre a colocação e o cronograma de conclusão dessas estátuas ainda não foram finalizados pela organização.

Enquanto o Lakers prepare-se para enfrentar o Guerreiros no último confronto da temporada regular em casa, as apostas são altas.

Com as duas equipes disputando posição na classificação, uma vitória para o Guerreiros poderia potencialmente impactar suas perspectivas pós-temporada, destacando a importância de cada jogo até o final.