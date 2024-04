Larsa Pippen exibe corpo de biquíni após a separação de Marcus Jordan e provoca garota gostosa no verão

Larsa Pippen está claramente lidando com sua separação com Marcus Jordão bem – ela acabou de revelar que ainda fica incrível de biquíni… enquanto brinca que só vai melhorar a partir daqui!!

Escocês A ex postou a armadilha da sede em sua página do Instagram na manhã de quarta-feira… mostrando que ela estava na academia enquanto superava seu recente rompimento.

Os dois – que inicialmente vinculado em setembro 2022 – parecia estar perdidamente apaixonado… por Marcus a certa altura dizendo uma data do casamento do casal estava “em andamento”.

Mas as coisas mudaram no inverno, quando colocar uma pausa no relacionamento deles … antes de encerrar oficialmente as coisas dias depois.