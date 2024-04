LeBron James acusado de manipulação de mídia por ex-astro da NBA

FWorms, jogador da NBA Kwame Brown mexeu com a panela mais uma vez, desta vez mirando no astro do Los Angeles Lakers, LeBron James.

Brown: LeBron James é o GOAT porque controla a mídia

Em um episódio recente de seu “Busto Vida” Canal do Youtube, Marrom acusado James de orquestrar uma campanha na mídia para reforçar sua imagem como o maior jogador de basquete de todos os tempos.

Marromque jogou ao lado Michael Jordan durante sua gestão no Washington Wizards, não hesitou em suas críticas ao James.

Ele afirma que LeBron a influência sobre a mídia perpetuou a noção de sua grandeza, apesar das reservas de outros jogadores da NBA.

“LeBron é o GOAT porque LeBron controla a mídia” Marrom afirmado. “Nenhum jogador da NBA o considera genuinamente o GOAT.”

Esta não é a primeira vez Marrom atirou em James.

Seguindo o Lakers’ derrota na temporada passada Finais da Conferência Oeste para o Denver Nuggets, Marrom desencadeou um discurso contundente nas redes sociais, questionando LeBron liderança e desempenho da embreagem.

Apesar de James’ estatísticas estelares, incluindo um desempenho de 31 pontos no primeiro tempo no jogo 4 da série, Marrom argumentou que os verdadeiros aficionados do basquete reconhecem as limitações de confiar apenas em números.

Brown atacou os meios de comunicação

Além disso, Marrom criticado ESPN pelo que ele considera uma cobertura tendenciosa em favor de Jamessugerindo que a rede prioriza o sensacionalismo em vez de reportagens imparciais.

Marrom Os comentários mais recentes, previsivelmente, desencadearam uma tempestade de debates na comunidade esportiva.

Fox Esportes analista Shannon Sharpeum fervoroso defensor LeBrondefendeu veementemente James contra Marrom acusações, rotulando o primeiro NBA jogador como um “piada” por ousar desafiar James’ legado.

Dado Marrom próprio xadrez NBA carreira, alguns podem considerar suas críticas como uvas verdes.

No entanto, as suas observações provocativas servem como um lembrete de que os debates em torno Lebron James’ lugar na história do basquete continuam a irritar fãs e especialistas.

À luz dos acontecimentos recentes, resta saber se Marrom últimos comentários contra LeBron ganhará força ou desaparecerá na obscuridade.

Uma coisa é certa: enquanto James continua a dominar as manchetes, o discurso em torno do seu legado persistirá.