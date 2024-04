LeBron James chama os odiadores de Caitlin Clark enquanto Iowa luta contra a Carolina do Sul

Caitlin Clarkfinal NCAA jogo é o maior de todos – uma luta pelo campeonato nacional contra o peso pesado Gamecocks da Carolina do Sulque entrou no jogo em Casa de campo de hipoteca de foguete com um recorde perfeito de 37-0. Mesmo assim, Clark e ela Hawkeyes de Iowa acostumaram-se a estar no centro das atenções nacionais, recebendo elogios e apoio de alguns dos melhores jogadores de basquete do passado e do presente.

Entre os principais NBA jogadoras, Los Angeles Lakers Super estrela Lebron James tem apoiado abertamente o basquete feminino, mais recentemente participando durante Iowaa vitória contundente sobre Connecticut na Final Four. Mas no domingo, James levou para X novamente para chamar a atenção de Clark – e criticar ferozmente seus detratores.

LeBron se rende a Caitlin: fiquem longe, odiadores

James deixou claro que é um grande fã de Clark ao dizer: “se você não gosta do jogo de Caitlin Clark, você é apenas um odiador“em uma forte repreensão a analistas e ex-jogadores que lançaram dúvidas sobre as duas vezes Jogador Naismith do Anorealizações em Iowa.

O jogo “estilo NBA” de Clark apresenta passes e jogadas impressionantes, mas seu alcance de três pontos – uma habilidade de fazer arremessos aparentemente de qualquer lugar – foi elogiado por James e Guerreiros do Golden State armador Stephen Curryque é o líder de todos os tempos da NBA em arremessos de 3 pontos.

Mas alguns jogadores atuais e antigos como Lynette Woodard e Diana Taurasi, não têm dado tanto apoio, mesmo quando Clark transformou Iowa – e o basquete feminino em geral – em uma televisão imperdível. Clark nesta temporada quebrou o recorde – masculino e feminino – de pontos marcados em uma carreira na NCAA, e ela Olhos de falcão nunca chegou a uma final nacional antes do ano passado. Agora, eles fizeram isso em temporadas consecutivas.

A próxima parada de Clark é o WNBAonde o Febre Indiana fará dela a escolha geral nº 1 no draft de 2024 em 15 de abril. Ainda não se sabe quanto ajuste ela precisa para o basquete profissional, mas uma coisa é certa: James e outros ícones do basquete estarão ao seu lado.