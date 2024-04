LeBron James diz que ‘aposentadoria’ está chegando: ‘Não me resta muito tempo’

Lebron James ainda está jogando em um nível incrivelmente alto, mesmo ele tendo quase 40. Ele é o jogador ativo mais velho da NBA, e depois de perder 40 pontos contra o Brooklyn Nets neste domingo, na vitória do Lakers por 116 a 104 e quebrando o recorde pessoal de três pontos (ele fez 9 a 10 no centro da cidade), todos pensariam que ele ainda tem bastante gasolina no tanque.

Apesar de seu desempenho estelar, ‘King James’ reconhece humildemente a realidade em uma entrevista pós-jogo. Ele revela sua autoconsciência, admitindo que está no crepúsculo de sua Carreira na NBA e que a aposentadoria está se aproximando.

LeBron James conversou com Jovan Buha do The Athletic e disse o seguinte sobre sua aposentadoria.

Não muito longo. … Não vou jogar mais 21 anos, isso é certo. Mas não muito tempo. Não sei quando essa porta se fechará nem quando me aposentarei. Mas não me resta muito tempo. Lebron James

Ele vai adiar a aposentadoria para jogar com Bronny James?

Ao longo dos anos, LeBron James deixou claro publicamente que tem mais um objetivo que deseja alcançar antes de encerrar sua famosa carreira na NBA. James, o maior artilheiro de todos os tempos da Associação, quer jogar com seu filho mais velho, Bronny – que começou sua carreira na NCAA nesta temporada na Universidade do Sul da Califórnia.

LeBron quer atingir esse objetivo antes de se aposentar e pode estender sua carreira para isso. A carreira universitária de Bronny James foi adiada depois que ele sofreu uma parada cardíaca com risco de vida durante o verão, enquanto o futuro de LeBron com o Los Angeles Lakers depende de ele escolher sua opção de jogador para a próxima temporada.