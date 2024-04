LeBron James e o Lakers receberam a visita do “azar” da forma mais inesperada

eueBron James parece ser incapaz de fazer uma pausa em meio a todos os desafios que ele e o Lakers enfrentaram nesta temporada da NBA. É como se o azar o estivesse seguindo.

Assim que a equipe de Los Angeles começa a ter vislumbres de como chegar ao Eliminatórias da NBA ou pelo menos ter a chance de entrar no torneio play-in, Anthony Davis chega como “o portador de más notícias”.

“The Brow” saiu do jogo contra o New Orleans Pelicans com dores nas costas. Isto ficou evidente quando ele se aproximou da mesa dos comentaristas e falou comLebron James.

O que aconteceu com Anthony Davis?

Davis deixou a última temporada regular do time faltando pouco mais de cinco minutos para o final do quarto período, no domingo. Ele caminhou lenta e cautelosamente até a mesa do apontador após pedir uma substituição.

“A crença inicial é Anthony Davis teve espasmos no quadril e nas costas depois de ser empurrado no ar por Larry Nance Jr. e pousar de forma estranha, uma fonte familiarizada com a situação disse à ESPN”, relatou McMenamin.

A disponibilidade de Davis para o Torneio Play-In dependerá do diagnóstico de sua lesão. Davis também tratou de questões de quadril em novembro.

O que LeBron James pensará de Anthony Davis?

Davis é visto na NBA como propenso a lesões. Ele é como um jogador feito de vidro. Apesar de ser uma estrela em quadra, seus momentos de pico muitas vezes foram interrompidos por lesões.

Ele não tem conseguido um desempenho consistente, apesar de ser uma força na quadra. LeBron ainda não encontrou seu “Robin” para garantir seu quinto anel ou pelo menos manter o Lakers relevante e competitivo.