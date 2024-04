LeBron James já sabe quem será o técnico do Lakers no próximo ano: isso fará com que ele deixe Los Angeles?

Tele futuro de Los Angeles Lakers treinador principal Presunto Darwin tem sido objeto de considerável especulação – quase desde que a franquia o contratou para substituir Frank Vogel em junho de 2022. presunto guiou o Lakers para o Finais da Conferência Oeste última temporada e a estreia Copa da NBA nesta temporada, mas OA inconsistência do grupo nos últimos dois anos tem se mostrado frustrante para seus milhões de seguidores em todo o mundo.

O relacionamento de Ham com a superestrela Lebron James também não foi totalmente tranquilo. O rei foi visto “verificado” durante os intervalos enquanto Ham fala, e a possibilidade de o Lakers manter o técnico do segundo ano por mais uma temporada pode causar James considerar seu futuro em Sul da Califórnia.

LeBron James disse a um repórter que não gostou da pergunta sobre o Denver Nuggets

Darvin destinado a uma terceira temporada em Los Angeles?

De acordo com uma fonte do Lakers Anthony IrwinHam está pronto para retornar para a temporada 2024/25, independentemente do resultado entre o Lakers e o Denver Nuggetsque atualmente disputa uma série de primeira rodada no Eliminatórias do oeste.

A segunda semeada Pepitas venceu o jogo 1 sobre o sétimo colocado Lakers na noite de sábado, superando um déficit no intervalo para vencer por 114-103 em Arena de Bola. Ham foi duramente criticado após o jogo pela contínua incapacidade do Lakers de desacelerar Nikola Jokićque marcou 32 pontos, a melhor marca do jogo, ao mesmo tempo em que somou 12 rebotes e sete assistências.

James ficou frustrado após o jogo 1 e repreendeu seus companheiros por não prestarem atenção aos detalhes contra o atual campeão Nuggets. Essa mensagem poderia facilmente ter sido dirigida também à sua comissão técnica, que ainda não elaborou um plano de jogo bem-sucedido para derrotar Denver – o vencedor de nove encontros consecutivos com Os anjos. A temporada do Lakers pode estar prestes a terminar com outra derrota na noite de segunda-feira – dando a James, que pode cancelar seu contrato neste verão, muito em que pensar enquanto contempla seu próximo movimento.