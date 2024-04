LeBron James pode decidir se juntar a Stephen Curry neste verão para a ‘última dança’

eueBron James e Steph Curry juntos? Pode ser o sonho tornado realidade para os amantes do basquete e ao mesmo tempo o maior pesadelo para toda a NBA. Por que muitos acham que esta é uma possibilidade muito real? Aqui estão as razões que levam a essa crença.

Os Lakers não vive um bom momento, à beira da eliminação dos playoffs mais uma vez pelo Denver Nuggets. drama entre Anthony Davis e Darvin Ham. Por outro lado, os Golden State Warriors estão cercados por um drama profundo de Green e Klay Thompson, com Curry tendo que carregar o time praticamente sozinho. Eles nem conseguiram chegar aos playoffs. Concluindo, as duas estrelas precisam de ajuda imediata ou o implacável fator do tempo acabará por acompanhar suas carreiras.

LeBron e Curry juntos com a equipe dos EUA no verão

Está definido o momento para os dois testarem se conseguirão jogar juntos no mesmo time durante os Jogos Olímpicos de Paris. É durante este mês que os dois jogadores podem explorar e saborear a possibilidade de unir forças numa superequipa. Mas qual seria? James iria para o Warriors ou Curry para o Lakers? Qualquer cenário pode acontecer se ambos exigirem uma troca de suas equipes.

A medalha de ouro pode ser o fator que os motiva a trilhar novos caminhos, e os dois jogadores buscam o quinto ringue. Ambos foram campeões quatro vezes. A situação com o Lakers e o drama com o Golden State criam a tempestade perfeita para o sol brilhar no verão para estes grandes jogadores.