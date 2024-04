LeBron James preocupou os fãs do Lakers após uma jogada perigosa com Zion Williamson

Tele Torneio Play-In jogo entre os Los Angeles Lakers e a Pelicanos de Nova Orleans foi um incêndio no celeiro, uma disputa intensa que justifica a decisão da NBA de expandir o campo dos playoffs no início desta década. Lebron James e a Lakers resistiu a uma manifestação furiosa para roubar a vitória na estrada, 110-106e conquistar a semente #7 no Conferência Oeste – mas talvez eles tenham tido a sorte de LeBron conseguiu seguir em frente depois de uma sequência assustadora no primeiro tempo.

James e Zion Williamsonos dois protagonistas do jogo, se chocaram em um momento chave do jogo, e ambos resistiram ao contato para dar um show para a torcida no Centro Smoothie King.

LeBron James implora silenciosamente ao Lakers para ajudá-lo enquanto está sentado sozinho no banco

LeBron aprende uma lição

No primeiro tempo, James tentou cobrar Williamson e induzir uma falta ofensiva sobre o Pelicanos poder avançar. Com 6’9 ” e 250 libras, James é um homem grande e pode suportar muito contato. Mas Williamson, com 6’6” e 284 libras, é maior – e ele enviou o rei caindo na madeira.

Felizmente para todos os envolvidos e para a NBA, ambos os jogadores estavam bem – embora Williamson tenha partido antes do toque final devido a “dores na perna esquerda”. Antes de sua saída, Williamson era indiscutivelmente o melhor jogador em quadra – ele marcou 40 pontos, pegou 11 rebotes e deu cinco assistências em 36 minutos.

Mas James riria por último. O homem de 39 anos continua a rir na cara de Pai Tempo enquanto ele flertava com um triplo-duplo em Nova Orleans, acumulando 23 pontos, nove assistências e nove rebotes. Sua próxima tarefa será orientar Os anjos ultrapassou o atual campeão Nuggets de Denvero OesteO segundo colocado do time, na primeira rodada dos playoffs da NBA propriamente dito.