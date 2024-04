LeBron James recebe a ajuda definitiva e inaceitável da NBA para fazer o Lakers chegar aos playoffs

TAs probabilidades não favorecem necessariamente o Los Angeles Lakers fazendo outra corrida profunda nesta temporada NBA playoffs – mas se o Associação continua a “ajudá-los” em circunstâncias difíceis, Lebron James pode acabar conquistando um improvável anel de quinto campeonato em junho.

O Grizzlies de Memphis na noite de sexta-feira ficaram indignados quando o Lakers não apenas conseguiu uma vitória vital fora de casa, mas também o fez com a ajuda de um cronômetro de jogo com defeito que lhes deu mais tempo para jogar no terceiro quarto. Tem sido dito ao longo dos anos que James “precisa de ajuda” para vencer em circunstâncias difíceis, mas ajuda em Mênfis não veio exatamente de seus companheiros de equipe ou do treinador em apuros Presunto Darwin.

LeBron James implora silenciosamente ao Lakers para ajudá-lo enquanto está sentado sozinho no banco

O que aconteceu no terceiro trimestre?

Durante uma redefinição padrão do relógio de arremesso no final do período, o operador do relógio em Memphis acidentalmente redefiniu tanto o relógio de arremesso e relógios de jogo – um erro que, de alguma forma, ninguém Fórum FedEx parecia pegar em tempo real.

Devido a esta, o terceiro quarto foi 66 segundos a mais do que deveriadando a James e ao Lakers mais tempo para trabalhar em um jogo disputado que o Grizzlies estavam ameaçando vencer. O Lakers finalmente venceu, 123-120com James marcando o melhor do jogo 37 pontos em 41 minutos em vez de 40 minutos.

Ironicamente, o Lakers foi derrotado por 33-30 no terceiro quarto extralongo e venceu o quarto período por apenas dois pontos. Mas o mau funcionamento do relógio não fará nada para silenciar a percepção de que a NBA ocasionalmente “ajudará” secretamente James e os Lakers, já que a liga entende que este jogador em particular, estando neste time em particular, tem um potencial de classificação significativo em um momento em que muitos fãs desencantados estão optando por passar o tempo assistindo ao basquete feminino.

A vitória do Lakers trouxe seu recorde para 46-35 e tudo menos bloqueado Os anjos na semente #8 para Torneio Play-In propósitos. Isso significa que se o Lakers derrotar o sétimo colocado – ou o Fênix Sóis ou o Pelicanos de Nova Orleans – LeBron e companhia terão a chance de evitar o atual campeão Nuggets de Denver na rodada das quartas de final dos playoffs propriamente ditos.