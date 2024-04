LeBron James se torna humano e reage à terceira derrota do Lakers para o Nuggets de maneira inesperada

Tele Los Angeles Lakers encontram-se em uma posição familiar e desconfortável, perdendo por 0-3 contra o Nuggets de Denver na primeira rodada dos playoffs da NBA. Lebron JamesA equipe agora enfrenta a difícil tarefa de vencer quatro jogos consecutivos contra o atual campeão.

Com as costas contra a parede, os Lakersque perdeu por 112-105 no jogo 3, deve reunir toda a sua força e resiliência para montar uma recuperação histórica.

LeBron James volta atrás em Anthony Davis depois que ele decepcionou o Lakers

“Você apenas joga um jogo de cada vez, neste momento,” James disse.

“Você perde, você vai para casa, então você sai com a mentalidade, vamos conseguir um. Forçar um Jogo 5, e então partiremos daí.

“Enquanto você ainda tiver vida, você sempre terá crença. Só acho que você joga até as rodas caírem. É disso que se trata sempre, para mim.”

Esta não é a primeira vez que Lakers enfrentaram adversidades contra o Pepitas. Há apenas um ano, o Denver os derrotou nas finais da Conferência Oeste e agora eles ampliaram sua seqüência de vitórias contra o Lakers para 11 jogos.

“No final das contas, é só basquete”, James adicionado.

LeBron e Davis marcaram 59 pontos combinados

Nikola Jokić liderou o ataque com 24 pontos, 15 rebotes e nove assistências, apoiado por fortes atuações de Jamal Murray, Aaron Gordone Michael Porter Jr..

Enquanto isso, James e Anthony Davis, do Lakers, tiveram atuações sólidas, marcando 26 e 33 pontos, respectivamente, mas não foram suficientes para superar o ataque equilibrado do Nuggets.