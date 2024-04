LeBron James teve uma noite de carreira na vitória do Lakers contra o Brooklyn Nets

LeBron James e o LA Lakers estão tentando crescer na classificação, e depois sua vitória contra o Brooklyn Nets por 116-104atualmente ocupam o 9º lugar no Conferência Oeste, vencendo 7 dos últimos dez jogos.

O rei Tiago tinha um excelente jogo contra o Nets, marcando 40 pontos, pegando sete rebotes e dando cinco assistências. Ele também estabeleceu um recorde pessoal ao fazer 9 em cada 10 tentativas de três pontos.

Anthony Davis e Rui Hachimura ambos tiveram desempenhos fortes contra os Nets, com Davis marcando 24 pontos e Hachimura marcando 20 pontos, enquanto cada um também garantiu mais de 10 rebotes.

Depois seu desempenho de 40 pontos, LeBron James disse aos repórteres que estava provando que seus céticos estavam errados e também criticou a sugestão de que ele poderia estar “usando algo” para melhorar seu desempenho aos quase 40 anos.

Eles querem me fazer um teste de drogas porque me disseram que o cara mais velho da liga não deveria fazer isso. Lebron James

Nunca apostou contra LeBron James?

Durante uma aparição no programa “Undisputed” da FOX Sports na sexta-feira, o rapper Lil Wayne disse aos apresentadores Paul Pierce e Skip Bayless que um ar de inevitabilidade ainda existe em torno de LeBron e do Lakers – e se eles escaparem do torneio Play-In, eles irão uma vez novamente será difícil nos playoffs da Conferência Oeste.

James, quatro vezes campeão da NBA, liderou três franquias diferentes à terra prometida, mas tem a infeliz distinção de perder mais séries finais (cinco) do que ganhou.

LeBron guiou o sétimo colocado Lakers às finais da Conferência Oeste na temporada passada, antes do eventual campeão Denver Nuggets varrer LA dos playoffs, e não há dúvida de que o jogador de 39 anos quer acertar as contas enquanto sua lendária carreira se aproxima do fim .