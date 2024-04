Lenny Kravitz faz uma declaração de moda enquanto malha na academia

Lenny Kravitz poderia ter ido direto da academia para o palco com suas roupas de ginástica mais recentes.

O icônico cantor postou um vídeo no Insta na terça-feira, mostrando-o treinando dentro de uma academia com música tocando ao fundo.

O que havia de incomum nisso era a escolha do traje fitness… Lenny parecia prestes a se apresentar diante de uma multidão enorme, vestindo suas habituais calças de couro preto e óculos escuros com uma camisa de malha.

No clipe, Lenny fazia vários exercícios no peito com barra enquanto fazia abdominais em um banco inclinado enquanto um treinador segurava seus pés. Ele escreveu na legenda que nunca se sentiu melhor e ficou grato por isso, acrescentando: “Não existem atalhos, então aproveite o seu dia. Tudo é possível. Amor!”