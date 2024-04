Leo Messi irrita Patrick Mahomes em sua casa e mostra quem é o verdadeiro GOAT

Lionel Messi marcou seu quinto gol e deu uma assistência e Luis Surez marcou o gol da vitória aos 71 minutos como Inter Miami CF derrotado Sporting Kansas City 3-2 em Sábado noite diante da terceira maior multidão do Temporada regular da MLS história.

Patrick Mahomes abraça calorosamente Lionel Messi na partida Sporting KC x Inter MiamiMLS

Muitos dos 72.610 que preencheram Estádio Ponta de Flecha ver Messi não ficar desapontado ao fazer passes hábeis para criar chances de gol – e marcar um gol de destaque.

O remate de pé esquerdo de Messi no topo da grande área colocou o Miami CF (4-2-3) na frente por 2-1 aos 51 minutos. Foi seu quarto jogo consecutivo na MLS com gol.

“Foi um gol incrível”, disse o meio-campista do Miami Benjamim Cremaschi disse. “Ele faz isso o tempo todo, então não me surpreende nem um pouco. É normal para um cara como ele.”

Com o Inter Miami CF perdendo por 1 a 0 aos 18 minutos, Messi deu assistência Diego Gmes‘s primeiro toque no rodapé direito no meio da caixa para amarrá-lo.

“O passe que Messi faz e o segundo gol, a bola que ele bate de onde ele bate, você não vê muito na MLS”, disse. Treinador do Sporting KC, Peter Vermes disse. “Eles podem punir você.”

Messi faz um golaço da cartola com o Inter Miami contra o Sporting KCMLS

Após um erro defensivo do Sporting KC, Surez converteu um passe cruzado de Gmez dentro da área de 6 jardas para a vantagem. Foi o sexto líder da equipe de Surez na temporada e empatou com ele na liderança da liga.

“Perdemos a bola três vezes”, disse Vermes. “E eles têm a qualidade de que, quando você faz isso, podem puni-lo.”

O Inter Miami CF lidera a MLS em gols, com 19, e em assistências, com 29.

Messi teve uma excelente chance aos 27 minutos com um chute de pé esquerdo de 12 jardas, mas foi sufocada por Tim Melia, do Kansas City.

A cobrança de falta de Messi aos 41 minutos de 25 jardas errou por pouco para a direita.

“Jogador inacreditável e capaz de criar algo do nada”, afirmou o avançado do Sporting KC Daniel Salloi disse. “Foi uma ótima experiência jogar contra esses caras.”

Erik Thommy abriu o marcador para o Sporting KC (2-2-4) aos seis minutos num remate de 16 jardas. Ele marcou novamente aos 58 minutos em um rebote de cobrança de escanteio de Salloi para empatar em 2.

Os gols de Thommy foram o segundo e o terceiro na temporada – e os primeiros desde a estreia.

“Tive que correr o risco na esquina”, disse Thommy. “Tive confiança e tive uma boa sensação.”

A torcida foi 20 mil maior que o recorde anterior do Sporting KC, estabelecido em 2010, durante um amistoso contra Manchester United.

“O ambiente era fantástico de outro mundo”, disse Vermes. “Isso foi incrível.”