Lewis Hamilton lembra o motivo doloroso pelo qual ele não participou de Top Gun: Maverick

euewis Hamilton e Tom Cruise são amigos desde 2015, depois que se tornaram próximos depois de ambos compartilharem uma paixão inabalável por experiências de alta octanagem.

Tom Cruise se destacou em Hollywood como um ator destemido, e a prova disso é a maneira como ele faz suas cenas de ação, por mais perigosas que sejam, algo que impressionou Hamilton, que foi entrevistado pela GQ e falou sobre seu relacionamento com Tom.

Tom Cruise e Lewis Hamilton são bons amigos

O lendário O piloto de F1 falou abertamente sobre como se arrependeu de não poder estrelar a sequência de Top Gun depois que ele insistiu com Tom que estaria disposto a assumir o papel de zelador se isso significasse que ele estaria no filme.

Tom Cruise ficou bravo com um repórter depois que ele jogou água neleMarca English

“Eu disse: ‘Cara, se você fizer Top Gun 2...’ – que não estava nem perto de sua concepção – ‘Serei até zelador – deixe-me participar'”, disse Hamilton sobre seu encontro com Cruzeiro.

Os dois se tornaram bons amigos e Cruise até convidou Hamilton para o set de seu filme de ação e ficção científica com Emily Blunt. “O Limite do Amanhã” em 2014.

“Minha assistente me ligou: ‘Tom Cruise convidou você para o set.’ Eu estava tipo: ‘Droga, sim?! Cancele qualquer coisa, eu tenho,’”Hamilton mencionou.

Tom Cruise aceitou a palavra de Hamilton e ofereceu-lhe um papel na sequência do lendário filme de avião de combate, no entanto, as corridas de F1 estavam acontecendo durante as filmagens e Lewis não pôde tirar uma folga para estar no set com um cronograma de filmagem apertado.

“Em primeiro lugar, eu nem tive uma aula de atuação”, disse ele. “E eu não quero ser aquele que decepciona esse filme. E em segundo lugar, eu realmente não tive tempo para me dedicar a ele.”

“quebrou meu coração recusar o papel”Hamilton elaborou “E então me arrependi, naturalmente, quando me mostraram o filme e disseram: ‘Poderia ter sido eu!'”

Danny Ramirez, que participou depois de Hamilton dizer não, agradeceu ao piloto via X por cancelar sua aparição no filme “Quando Joe Kosinski nos apresentou e disse que o papel de Lewis seria Fanboy, eu agradeci por dizer não haha. Agradeço a assistência @LewisHamilton,”.