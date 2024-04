Lista de condições de invalidez VA: lista completa de condições que podem torná-lo elegível para benefícios VA

Veteranos muitas vezes experimentam certas condições médicas em taxas mais elevadas do que os civis, e é por isso que o Departamento de Assuntos de Veteranos dos EUA dispõe de medidas de apoio para prestar assistência aos que sofrem em consequência de acontecimentos ocorridos durante o serviço militar.

Algumas formas de deficiência mental podem melhorar com cuidados e terapia, enquanto outras podem ser permanentes, tornando difícil para os indivíduos trabalhar, ir à escola ou manter relacionamentos saudáveis ​​com outras pessoas.

Biden se refere aos tiroteios em Illinois no evento de 4 de julho

Para isso, os benefícios ajudam as pessoas com deficiência – tanto física quanto mental – a lidar com o retorno à vida cotidiana. A compensação por invalidez VA oferece pagamentos mensais isentos de impostos e, se você tiver uma condição relacionada ao serviço, poderá ser elegível para compensação.

Uma condição relacionada ao serviço significa uma doença ou lesão que foi causada ou piorou por causa do serviço militar ativo.

Você pode ser elegível para Benefícios por invalidez VA ou compensação se você atender a ambos os requisitos.

Ambos devem ser verdadeiros:

Você tem uma doença ou lesão atual (conhecida como condição) que afeta sua mente ou corpo, e

Você serviu na ativa, na ativa para treinamento ou em serviço inativo

E pelo menos um destes deve ser verdade:

Você ficou doente ou ferido enquanto servia nas forças armadas – e pode vincular essa condição à sua doença ou lesão (chamada de reivindicação de invalidez em serviço), ou

Você teve uma doença ou lesão antes de ingressar no exército – e o serviço piorou a situação (chamado de pedido de invalidez pré-serviço), ou

Você tem uma deficiência relacionada ao seu serviço ativo que só apareceu depois que você encerrou o serviço (chamada de reivindicação de invalidez pós-serviço)

Qual é a deficiência 100% VA mais comum?

O zumbido, que se refere à percepção de ruído ou zumbido nos ouvidos, é a deficiência mais comum.

Os sintomas mais comuns do zumbido podem incluir ruídos fantasmas nos ouvidos, como: zumbido, zumbido, rugido, clique, assobio e zumbido.

De acordo com VADe acordo com o relatório de 2019, o zumbido é a condição mais comumente reivindicada entre os veteranos, com 183.145 pessoas recebendo indenização.