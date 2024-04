Lista dos 50 principais URLs do Chrome para páginas internas integradas 2024

O Chrome é um dos melhores navegadores para ter no seu PC e também no seu celular. O que torna o Chrome um dos melhores navegadores é a funcionalidade que ele oferece. Ele não apenas oferece extensões e plug-ins para aprimorar os recursos integrados, mas também existem algumas páginas ocultas no Chrome que você pode acessar usando o URL para obter mais recursos.

Esse URL do Chrome leva você a páginas internas integradas no navegador. Esses URLs não fornecem apenas recursos básicos, mas também avançados. Por exemplo, você pode navegar em páginas básicas como histórico, configurações, sobre, etc., e se desejar personalização, poderá acessar recursos avançados por meio dele.

Mas o que são esses URLs? Se você está procurando esses URLs para acessar diretamente as páginas do Chrome, sua pesquisa o levou ao artigo certo. Aqui está a lista de URLs do Chrome que você pode usar para acessar as páginas internas integradas.

Lista de URLs do Chrome para páginas internas integradas

Você pode acessar as páginas internas integradas no Chrome inserindo o URL na barra de endereço. Abaixo está a lista de todos os URLs do Chrome que você pode usar-

cromo://sobre – Esta página mostra a lista de URLs do Chrome.

chrome://acessibilidade – Esta página leva você para a página de acessibilidade no Chrome. Através desta página, você pode inspecionar a representação da acessibilidade no Chrome, bem como utilizá-la para modificar os modos de acessibilidade.

Esta página leva você para a página de acessibilidade no Chrome. Através desta página, você pode inspecionar a representação da acessibilidade no Chrome, bem como utilizá-la para modificar os modos de acessibilidade. chrome://app-service-internals – Esta página mostrará todos os serviços de aplicativos disponíveis no Google Chrome.

Esta página mostrará todos os serviços de aplicativos disponíveis no Google Chrome. cromo://aplicativos – Com esta página você pode acessar todos os aplicativos instalados no navegador Chrome.

Com esta página você pode acessar todos os aplicativos instalados no navegador Chrome. chrome: // atribuição-internals – Você será direcionado para a página interna da API de relatórios de atribuição no Chrome.

Você será direcionado para a página interna da API de relatórios de atribuição no Chrome. cromo://preenchimento automático-internals – Esta página mostrará todos os registros de preenchimento automático do Chrome.

Esta página mostrará todos os registros de preenchimento automático do Chrome. chrome://blob-internals – Este URL mostrará os dados do blob do navegador.

Este URL mostrará os dados do blob do navegador. cromo://bluetooth-internals – Esta página mostrará a conectividade Bluetooth. Você verá detalhes sobre dispositivos Bluetooth conectados ao seu computador.

Esta página mostrará a conectividade Bluetooth. Você verá detalhes sobre dispositivos Bluetooth conectados ao seu computador. chrome: // favoritos – Isso o levará para a página de favoritos no seu Chrome. Você poderá ver todos os favoritos salvos em seu navegador.

Isso o levará para a página de favoritos no seu Chrome. Você poderá ver todos os favoritos salvos em seu navegador. chrome://chrome-urls – Esta é a página interna do Chrome para acessar a lista de URLs do Chrome.

Esta é a página interna do Chrome para acessar a lista de URLs do Chrome. chrome://commerce-internals Isso o levará para a página interna de comércio no Chrome.

chrome://componentes – Ele mostrará todos os componentes internos do Chrome.

Ele mostrará todos os componentes internos do Chrome. cromo://conflitos – Nesta página você verá todos os módulos carregados no Chrome. Além disso, você também verá todos os processos e módulos do renderizador que estão registrados para carregar após algum tempo.

Nesta página você verá todos os módulos carregados no Chrome. Além disso, você também verá todos os processos e módulos do renderizador que estão registrados para carregar após algum tempo. chrome://conectores-internals – Esta página mostrará todos os conectores corporativos.

Esta página mostrará todos os conectores corporativos. cromo://travamentos – Se você relatar alguma falha no Chrome, esta página mostrará todas elas.

Se você relatar alguma falha no Chrome, esta página mostrará todas elas. cromo://créditos – Esta página mostrará a lista de créditos usados ​​pelos componentes internos do Chrome.

Esta página mostrará a lista de créditos usados ​​pelos componentes internos do Chrome. chrome: // log do dispositivo – Visite este URL para acessar o registro do dispositivo. Por exemplo, ele mostrará o componente de registros no PC, como Bluetooth, Wi-Fi, etc.

Visite este URL para acessar o registro do dispositivo. Por exemplo, ele mostrará o componente de registros no PC, como Bluetooth, Wi-Fi, etc. cromo://dino – Você pode acessar o famoso jogo de dinossauros nesta página.

Você pode acessar o famoso jogo de dinossauros nesta página. chrome: // descarta – Esta página mostra todas as guias que você pode descartar/fechar para economizar recursos do PC.

Esta página mostra todas as guias que você pode descartar/fechar para economizar recursos do PC. chrome://download-internals – Esta página mostra o status do download. Você também pode iniciar um novo download nesta página.

Esta página mostra o status do download. Você também pode iniciar um novo download nesta página. cromo://downloads – Carrega a página de download no navegador Chrome.

Carrega a página de download no navegador Chrome. cromo://extensões – Você pode visualizar todas as extensões instaladas no navegador e desativá-las ou removê-las.

Você pode visualizar todas as extensões instaladas no navegador e desativá-las ou removê-las. cromo: // sinalizadores – Isso leva você à página de sinalizadores, onde você pode ativar ou desativar recursos ocultos e experimentais no Chrome.

Isso leva você à página de sinalizadores, onde você pode ativar ou desativar recursos ocultos e experimentais no Chrome. cromo://gcm-internals – Mostra informações sobre o Google Cloud Messaging.

Mostra informações sobre o Google Cloud Messaging. cromo://gpu – Mostra informações sobre o adaptador gráfico.

Mostra informações sobre o adaptador gráfico. cromo://ajuda – Isso leva você à página Sobre o Chrome e mostra a versão atual do Chrome. Ele também verifica se há atualizações disponíveis.

Isso leva você à página Sobre o Chrome e mostra a versão atual do Chrome. Ele também verifica se há atualizações disponíveis. cromo://histogramas – Esta página mostrará todas as estatísticas de carregamento da página registradas pelo navegador desde o início até a última página aberta no navegador.

Esta página mostrará todas as estatísticas de carregamento da página registradas pelo navegador desde o início até a última página aberta no navegador. cromo://história – Isso leva você para a página de histórico do navegador.

Isso leva você para a página de histórico do navegador. chrome://inspecionar – Nesta página, você pode configurar o encaminhamento de porta para dispositivos USB, bem como configurar destinos de rede.

Nesta página, você pode configurar o encaminhamento de porta para dispositivos USB, bem como configurar destinos de rede. chrome://intersticiais – Esta página mostra todas as páginas que aparecerão quando o seu navegador encontrar algum erro relacionado ao SSL.

Esta página mostra todas as páginas que aparecerão quando o seu navegador encontrar algum erro relacionado ao SSL. cromo://estado local – Esta página o levará para a página que mostra os dados JSON mostrando todos os recursos do navegador.

Esta página o levará para a página que mostra os dados JSON mostrando todos os recursos do navegador. cromo://gerenciamento – Esta página só funciona se o seu navegador Chrome for operado por outra empresa.

Esta página só funciona se o seu navegador Chrome for operado por outra empresa. chrome://media-egagement – Esta é a página de engajamento de mídia onde você verá todos os valores de engajamento de mídia.

Esta é a página de engajamento de mídia onde você verá todos os valores de engajamento de mídia. chrome://net-export – Nesta página, você verá todos os logs da rede.

Nesta página, você verá todos os logs da rede. chrome://net-internals – Você verá opções como eventos, proxy, DNS, soquetes, política de segurança de domínio e dicionários compartilhados.

Você verá opções como eventos, proxy, DNS, soquetes, política de segurança de domínio e dicionários compartilhados. chrome://erros de rede – Esta é a página que mostra todos os erros que o navegador Chrome pode apresentar.

Esta é a página que mostra todos os erros que o navegador Chrome pode apresentar. chrome://new-tab-page – Isso abrirá uma nova guia no navegador.

Isso abrirá uma nova guia no navegador. chrome://new-tab-page-third-party – Este URL abrirá uma página personalizada de nova guia.

Este URL abrirá uma página personalizada de nova guia. cromo://newtab – Este URL abrirá uma nova guia.

Este URL abrirá uma nova guia. cromo://ntp-tiles-internals – Nesta página, você pode ver as informações na página nova guia. Você também verá se os principais sites estão habilitados ou não.

Nesta página, você pode ver as informações na página nova guia. Você também verá se os principais sites estão habilitados ou não. cromo://omnibox – Esta página mostra os resultados de entrada da barra de endereço.

Esta página mostra os resultados de entrada da barra de endereço. chrome://optimization-guide-internals – Esta página mostrará todos os logs de depuração do navegador.

Esta página mostrará todos os logs de depuração do navegador. chrome://gerenciador de senhas – Esta página mostrará todas as senhas salvas no navegador Chrome.

Esta página mostrará todas as senhas salvas no navegador Chrome. cromo://política – Você verá todas as políticas definidas no navegador.

Você verá todas as políticas definidas no navegador. chrome://preditores – Esta página mostrará todos os preditores de preenchimento automático.

Esta página mostrará todos os preditores de preenchimento automático. chrome://prefs-internals – Este URL o levará à página que mostra o formato JSON de todas as preferências e seus valores.

Este URL o levará à página que mostra o formato JSON de todas as preferências e seus valores. cromo://imprimir – Esta é a página de visualização de impressão do navegador.

Esta é a página de visualização de impressão do navegador. chrome: // agregação privada-internals – Esta é a página interna da API de agregação privada.

Esta é a página interna da API de agregação privada. chrome://process-internals – Mostra a lista de sites isolados.

Mostra a lista de sites isolados. chrome://profile-internals- Isso mostrará todos os perfis criados no navegador Chrome.

Isso mostrará todos os perfis criados no navegador Chrome. chrome://quota-internals – Nesta página, você verá o espaço total em disco e o espaço disponível, além dos dados de uso do bucket.

Nesta página, você verá o espaço total em disco e o espaço disponível, além dos dados de uso do bucket. chrome://navegação segura – Esta página mostra todos os recursos de navegação segura e se eles estão habilitados ou não.

Esta página mostra todos os recursos de navegação segura e se eles estão habilitados ou não. cromo://sandbox – Esta é a página de status do sandbox do navegador.

Esta é a página de status do sandbox do navegador. cromo://serviceworker-internals – Esta página mostrará todos os detalhes do script do service worker.

Esta página mostrará todos os detalhes do script do service worker. cromo://configurações – Este URL abre a página de configurações no Chrome.

Este URL abre a página de configurações no Chrome. chrome://signin-internals – Esta página mostra o status de login.

Esta página mostra o status de login. chrome://engajamento do site – Aqui você verá todos os detalhes de engajamento dos sites que visualizou.

Aqui você verá todos os detalhes de engajamento dos sites que visualizou. chrome://suggest-internals – Este URL o levará para a página de sugestão de ferramenta de depuração.

Este URL o levará para a página de sugestão de ferramenta de depuração. cromo://sync-internals – Nesta página, você verá todos os detalhes da sincronização.

Nesta página, você verá todos os detalhes da sincronização. cromo://sistema – Este URL leva você à página Sobre o sistema, que mostra todos os dados de diagnóstico do sistema.

Este URL leva você à página Sobre o sistema, que mostra todos os dados de diagnóstico do sistema. cromo://tab-search.top-chrome – Esta página mostra todas as guias abertas e as guias fechadas recentemente. Você também pode pesquisar as guias nesta página.

Esta página mostra todas as guias abertas e as guias fechadas recentemente. Você também pode pesquisar as guias nesta página. cromo: // termos – Esta é a página dos Termos de Serviço do Google Chrome e ChromeOS.

chrome://topics-internals – Este URL abrirá a página interna da API de tópicos.

Este URL abrirá a página interna da API de tópicos. cromo://traces-internals – Esta é a página de rastreamentos locais onde você verá todos os rastreamentos salvos localmente.

Esta é a página de rastreamentos locais onde você verá todos os rastreamentos salvos localmente. cromo: // rastreamento – Nesta página você pode gravar, salvar e carregar os dados de rastreamento.

Nesta página você pode gravar, salvar e carregar os dados de rastreamento. chrome://translate-internals – Esta página mostrará dados sobre o recurso de tradução integrado do navegador.

Esta página mostrará dados sobre o recurso de tradução integrado do navegador. cromo://ukm – Esta é a página de depuração do UKM. Isso mostrará detalhes sobre o consentimento da MSBB, consentimento de extensão, bem como coleta de métricas.

Esta é a página de depuração do UKM. Isso mostrará detalhes sobre o consentimento da MSBB, consentimento de extensão, bem como coleta de métricas. cromo://usb-internals – Nesta página você pode testar dispositivos USB.

Nesta página você pode testar dispositivos USB. chrome: // ações do usuário – Você verá todas as ações do usuário junto com o carimbo de data/hora nesta página.

Você verá todas as ações do usuário junto com o carimbo de data/hora nesta página. cromo://versão – Mostra detalhes da versão do Chrome, sistema operacional, versão do JavaScript e caminho.

Mostra detalhes da versão do Chrome, sistema operacional, versão do JavaScript e caminho. cromo://web-app-internals – Esta página mostra os detalhes do aplicativo na forma de um arquivo JSON.

Esta página mostra os detalhes do aplicativo na forma de um arquivo JSON. cromo://webrtc-internals – Esta é a página WebRTC Internals de onde você pode criar um dump WebRTC, criar gravações de áudio de diagnóstico e gravações de pacotes de diagnóstico.

Esta é a página WebRTC Internals de onde você pode criar um dump WebRTC, criar gravações de áudio de diagnóstico e gravações de pacotes de diagnóstico. cromo://webrtc-logs – Esta página mostrará o texto WebRTC e os logs de eventos.

Esta página mostrará o texto WebRTC e os logs de eventos. cromo://o que há de novo – Você verá todos os novos recursos adicionados ao Chrome com as atualizações recentes.

Página dedicada do Chrome para acessar URLs do Chrome

Há uma página dedicada no Chrome para acessar a lista completa de URLs do Chrome. Veja como você pode acessar esta página-

Abra o cromada navegador no seu PC ou telefone.

Agora, clique na barra de endereço e digite o seguinte URL-

Depois de inserir o URL acima, pressione Digitar

Isso o levará à lista de todos os URLs do Chrome que você pode usar para acessar páginas internas. Além disso, esta página também lista todos os URLs que o levarão a páginas dedicadas para depuração.

Conclusão

Esta é a lista completa de URLs do Chrome que você pode usar para acessar a página interna. Para ver a lista completa desses URLs, você pode visitar o chrome://chrome-urls página. Esperamos que este artigo seja útil para você e, se tiver alguma dúvida, informe-nos na seção de comentários abaixo.

CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO: