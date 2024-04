Live Nation e AEG licitam na *NSYNC Reunion Stadium Tour após demanda dos fãs

*As aparições do NSYNC no ano passado despertaram tanta empolgação que dois grandes promotores de turnê estão concorrendo a uma possível turnê de reunião em estádios… convencidos de que o grupo poderia lotar estádios e entrar nos livros de história.

Fontes familiarizadas com a situação dizem ao TMZ… ambos Live Nation e AEG jogaram seus chapéus no ringue, entrando em contato com os membros da popular boy band apenas algumas semanas atrás para que os caras soubessem que estão dispostos a explorar a ideia de uma turnê.

Disseram-nos que o interesse deles foi despertado, especialmente depois de testemunhar o amor e o apoio que o grupo recebeu no ano passado, quando reunidos para uma música no último filme ‘Trolls’.



Reproduzir conteúdo de vídeo



nos estúdios TMZ

Nossas fontes dizem que o burburinho em torno de 2023 Aparição no VMA da MTV e seus camafeu surpresa no Justin TimberlakeO show de Los Angeles em março foi a cereja do bolo para os promotores.

Nossas fontes dizem que ambos os promotores apresentaram ao grupo alguns números financeiros sérios, embora não sejam específicos.

Nossas fontes dizem que o grupo está refletindo sobre as ofertas, mas fomos informados de que nenhuma decisão está próxima de ser tomada. Se a turnê do estádio de reunião acontecesse, não seria antes de 2025.

Lance baixo dar Joey Fatone foi expressando seu entusiasmo para um reencontro. Lembre-se, JT está atualmente focado em seus empreendimentos musicais solo com seu novo álbum e a turnê 2024, que não termina até dezembro.