Logan Paul confundido com seu irmão Jake: Parabéns pela luta com Mike Tyson!

Tele constrói para Jake Paulo e Mike TysonA luta tem se intensificado nas últimas semanas, mas nem todo mundo tem certeza de quem realmente estará no ringue.

Paul e Tyson estão programados para se enfrentar em Arlington, Texas em 20 de julho, naquele que é um jogo de exibição muito aguardado.

Jake Paul denuncia a ‘mentira completa’ de seu próprio irmão Logan sobre a briga de Mike Tyson

Um dos maiores apoiadores de Paul é certamente seu irmão mais velho, Logan Paulo.

Parece que o popular streamer do Twitch IShowSpeed não está 100 por cento claro sobre qual dos irmãos Paul estará no ringue com Tyson venha julho.

Um clipe foi compartilhado nas redes sociais pela Happy Punch que mostrava Speed ​​​​e Logan se abraçando antes de o primeiro parabenizá-lo pela luta contra Tyson. Logan parecia perplexo com o que Speed ​​dissera.

Controvérsia sobre a luta de Tyson

Os irmãos Paul não parecem totalmente diferentes um do outro, mas com Speed ​​conhecido por suas tendências de trollagem, ele pode muito bem ter enrolado Logan e optado por manter a piada por tempo suficiente para deixar muitas pessoas confusas.

Logo após o anúncio da luta, Logan afirmou em seu podcast que lhe foi oferecida a luta com Tyson antes de ser oferecida a Jake. Logan disse que recusou porque Tyson tinha 57 anos e não havia dinheiro suficiente na mesa.

Jake estava em uma transmissão ao vivo com Adin Ross no mesmo dia em que o podcast foi compartilhado no YouTube.

Ross investigou Jake sobre a afirmação de Logan sobre ter sido oferecido a luta com Tyson primeiro.

“Não sei por que ele diria isso, assim como eu e as promoções mais valiosas e minha parceira Nikisa fechamos um acordo com a Netflix… Mike Tyson não estava oferecendo negócios às pessoas, então não sei do que ele estava falando”, disse Jake.