Logan Paul mantém o campeonato da WWE nos Estados Unidos na WrestleMania

Logan Paulo defendeu seu Campeonato dos Estados Unidos da WWE na WrestleMania 40 no domingo … sobrevivendo a uma intensa Triple Threat Match contra Kevin Owens dar Randy Orton !!

O Maverick deixou sua presença conhecida na Filadélfia desde o início… entrando em um caminhão Prime Hydration e atirando de um canhão de garrafa Prime antes de pular no círculo quadrado.

Foi mais uma saída impressionante de Paul… que mostrou grande capacidade atlética durante toda a longa partida com seus movimentos de alto vôo e outras acrobacias.

Assim como na WrestleMania 39, ele mais uma vez teve um mascote da garrafa Prime em seu canto… mas não foi KSI por trás da roupa desta vez – era um streamer popular iShowSpeed que poderia muito bem ter salvado Paul de ser eliminado da partida quando o puxou para longe do alcance de Orton.

Você não vai acreditar quem está com a fantasia de Garrafa PRIME!!! #WrestleMania pic.twitter.com/YcNkRvQfet

Paul garantiu a vitória com um respingo de sapo selvagem em Owens… o que foi bom o suficiente para acabar com ele com uma contagem de três.