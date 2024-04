Logan Ryan anuncia sua aposentadoria da NFL

Logan Ryanconhecido por seu papel crítico na garantia de dois Super Bowl campeonatos, anunciou seu aposentadoria da NFL esta terça-feira, marcando o fim de uma ilustre carreira de 11 temporadas. O anúncio veio após a curta passagem de Ryan pelo São Francisco 49ersonde ele foi fundamental em sua jornada para Super Bowl LVIIItornando-se sua terceira e última aparição no maior palco da NFL.

Ryan, que estava sem time desde sua passagem pelo Bucaneiros de Tampa Bay em 2022, aproveitou a oportunidade para ingressar no 49ers no final de novembro. San Francisco precisava urgentemente de talentos experientes para fortalecer sua secundária enquanto se preparava para uma sequência profunda nos playoffs. A versatilidade de Ryan ficou à mostra durante sua mandato de oito jogos (incluindo playoffs) com o time, onde contribuiu não só no secundário, mas também em times especiais.

Em uma postagem sincera em InstagramRyan refletiu sobre sua carreira: “Que grande carreira, que jornada foi. Uma bela jornada de altos e baixos como sempre. Um agradecimento aos meus amigos, à minha família, aos companheiros de equipa, a todos aqueles que me apoiaram. Cara, tentei jogar do jeito certo. Tentei jogar o meu melhor em todos os momentos… Finalmente, (aos) San Francisco 49ers, (obrigado) por me tirarem do cruzeiro na temporada passada, juntando-me a uma grande organização, uma excelente comissão técnica, um excelente vestiário e indo na corrida que tínhamos.”

O notável legado de Logan Ryan na NFL

Durante sua final NFL aparição em Super Bowl LVIIIRyan foi uma potência defensiva, participando de 62 snaps defensivos, onde acumulou sete tackles no total e um fumble forçado crítico, mostrando o alto nível de jogo que caracterizou sua carreira.

A jornada de Ryan na NFL começou quando ele foi convocado pelo Patriotas da Nova Inglaterra em 2013. Durante seu tempo com os Patriots, ele gravou seu nome nos anais da história da NFL ao vencer dois anéis do Super Bowl. Sua carreira também incluiu contribuições significativas para o Tennessee Titans (2017-19), New York Giants (2020-21)e Tampa Bay Buccaneers (2022), antes de deixar sua marca final com o São Francisco 49ers.

Aposentadoria de Logan Ryan vira a página de um capítulo memorável na história da NFL. Sua resiliência, habilidade e dedicação ao jogo deixaram uma marca indelével na liga e nos torcedores que tiveram o privilégio de vê-lo jogar.