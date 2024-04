LSU de Kim Mulkey desmorona: depois de Angel Reese, Hailey Van Lith também pode sair

Hailey Van LithA decisão de entrar no portal de transferências ocorre depois de uma temporada decepcionante no basquete feminino da LSU, culminando em uma dura derrota para Iowa. A elogiada jogadora, conhecida por seu excelente desempenho em Louisville, esperava elevar a LSU ao lado de companheiros de equipe como Anjo Reese. No entanto, sua temporada ficou aquém das expectativas, o que a levou a buscar a redenção com mais um ano de basquete universitário.

Enfrentando críticas por seu desempenho contra Iowa Caitlin Clark, Van Lith pretende recuperar sua forma e aumentar seu estoque de draft antes de potencialmente entrar na WNBA. Apesar de uma temporada desafiadora, De LithA determinação de ela em provar seu valor permanece evidente enquanto ela se prepara para outra chance de sucesso universitário.

Outra partida para Mulkey

Isso significa que depois de perder Reeseque está definido para o Draft, treinador Kim Mulkey também pode ver De Lithvamos sair da equipe.

“Espero que não seja o último jogo dela. Mas se for, estou orgulhoso de ter sido seu treinador durante um ano.” Mulkey disse.

“Hailey Van Lith veio para a LSU depois de ser um excelente atirador. Filmei muito em Louisville. Teve grande sucesso. Estava em bons times. Ela se formou em três anos em finanças.

“Ela queria experimentar todas as coisas que eu acho que ela viu de longe em nosso campeonato no ano passado. Para ela dar esse salto de fé e deixar sua zona de conforto em Louisville, você não vê muitos jogadores fazendo isso quando ela era tão grande uma peça do seu quebra-cabeça.

“Ela aceitou aprender uma nova posição, dando menos arremessos. Nosso último jogo contra a UCLA, pensei [Van Lith‘s] as estatísticas eram muito boas, mas sou um antigo armador e vejo tudo isso.

“Tenho uma dívida eterna com Hailey e seu jogo altruísta para vir para a LSU para jogar com muitos grandes jogadores e aprender uma nova posição.”