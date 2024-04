LSU silencia vítimas de agressão sexual, incluindo as do escândalo de Derrius Guise, com acordo de US$ 1,9 milhão

EUNa recente reviravolta nos acontecimentos, a Louisiana State University (LSU) fez um acordo com dez ex-alunos que entraram com um pedido ação judicial contra a universidade, alegando mau uso de agressão sexual e violência doméstica queixas, especialmente contra jogadores de futebol e outros membros da Comunidade LSU.

Derrius Guice envolvido em quase metade dos casos

Distrito dos EUA Juíza Wendy Vitter confirmou a resolução em um 28 de março ordem, marcando o fim de uma controversa batalha legal.

A liquidação, no valor de US$ 1,9 milhãosinaliza uma conclusão amigável para um caso que atraiu atenção e escrutínio significativos.

O processo esclareceu as supostas falhas de LSUs Escritório do Título IX para abordar adequadamente os relatórios de má conduta sexual.

Entre as alegações estavam casos envolvendo figuras proeminentes do LSU programa de futebol, incluindo o ex-astro running back Derrius Guice.

Quatro demandantes acusados Guice de má conduta sexual, enquanto outros, como ex- LSU tenista feminina Jade Lewisvítima de wide receiver Drake Daviscitou casos de violência doméstica.

No centro da disputa legal estavam os governos federais Leis do Título IXconcebido para prevenir a discriminação, o assédio e a violência com base no género.

Os demandantes argumentaram que LSU violaram estas leis ao negligenciarem a investigação exaustiva das suas queixas e, em alguns casos, desencorajando-as activamente de se apresentarem.

Acordo isenta LSU de responsabilidade

Apesar do acordo substancial, LSU não admitiu qualquer irregularidade.

O acordo, assinado pelo presidente da LSU William Tateenfatiza que o pagamento não deve ser interpretado como uma admissão de responsabilidade ou conduta ilegal.

O acordo também estabelece que as vítimas concordam em não participar de quaisquer ações judiciais futuras contra LSU e estão proibidos de falar com a mídia sobre este assunto.

A resolução deste caso surge na sequência de uma investigação mais ampla sobre o tratamento dado pela LSU às queixas de má conduta sexual, conduzida pelo Silêncio Blackwell escritório de advocacia.

As descobertas da empresa destacaram deficiências sistêmicas em LSUs abordagem para conformidade com o Título IX, especialmente dentro de seu departamento atlético.

Treinadores, incluindo ex-técnico principal Ed Orgeronenfrentaram críticas pela forma como lidaram com tais reclamações.

Guise esquerda LSU ileso e até foi convocado para a NFL em 2018 pelos Washington Commanders.

Ele disputou cinco partidas no total devido a uma série de lesões no joelho antes de ser dispensado do time horas depois de ser preso em Acusações criminais de estrangulamento e agressão por contravenção e cargas da bateria de três incidentes de violência doméstica envolvendo sua namorada.